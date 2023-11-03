سماعات أذن Marshall Motif II TWS الجديدة: ترقية مستدامة

أطلقت Marshall مؤخرًا أحدث إضافة إلى سلسلة Motif، وهي سماعات الأذن Motif II TWS، في ماليزيا. بناءً على نجاح سابقتها، تأتي سماعات الأذن هذه مع مجموعة من التحسينات التي ترتقي بتجربة المستخدم إلى آفاق جديدة. بفضل التصميم المحدث قليلاً، وإلغاء الضوضاء النشط المحسن (ANC)، وزيادة كبيرة في عمر البطارية، فإن Motif II من المقرر أن يثير إعجاب عشاق الموسيقى.

تحافظ سماعات الأذن Motif II على الصورة الظلية العامة للنموذج الأصلي، ولكن مع بعض التغييرات الملحوظة. تتميز السيقان الآن بملمس أكثر تماسكًا لتحسين التعامل، كما أن إضافة أغطية ذهبية تحتها تمنح البراعم لمسة نهائية فاخرة. ومع ذلك، تكمن الترقية الأكثر أهمية في المواد المستخدمة في البناء، حيث تم تصنيع الهيكل والعلبة المصاحبة بنسبة 70٪ من البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك. يضمن هذا النهج الصديق للبيئة أن يتمكن المستخدمون من الاستمتاع بالموسيقى دون الشعور بالذنب. علاوة على ذلك، تتميز سماعات الأذن والعلبة بتصنيفات مقاومة الماء IPX5 وIPX4 على التوالي.

مع الحفاظ على الأداء الصوتي عالي الجودة لسابقه، يتميز Motif II بنفس برامج التشغيل الديناميكية مقاس 6 مم القادرة على توصيل الصوت ضمن نطاق التردد من 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز. يتم أيضًا نقل ميزة إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) وأدوات التحكم باللمس، في حين تم تحسين الاتصال اللاسلكي إلى Bluetooth 5.3 مع دعم الصوت منخفض الطاقة (LE).

أحد التحسينات البارزة في Motif II هو عمر البطارية. يمكن للمستخدمين الآن الاستمتاع بما يصل إلى ست ساعات من التشغيل بشحنة واحدة، وعند دمجها مع علبة الشحن، يمتد ذلك إلى 30 ساعة رائعة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الشحن السريع لمدة 15 دقيقة تشغيلًا لمدة ساعة. توفر العلبة أيضًا راحة خيارات الشحن السلكية واللاسلكية.

يبلغ سعر سماعات الأذن Motif II TWS RM959 وهي متاحة للشراء من خلال متاجر Marshall الرسمية عبر الإنترنت على Shopee وLazada. وبدلاً من ذلك، يمكن للعملاء العثور عليها لدى تجار التجزئة المعتمدين مثل Harvey Norman، وVivid Concepts، وFlash Gadgets، وThundermatch.

استمتع بالمستوى التالي من الصوت اللاسلكي مع سماعات الأذن Marshall Motif II TWS. استمتع بالحرفية المستدامة وجودة الصوت الغامرة وعمر البطارية الممتد للحصول على تجربة استماع لا مثيل لها.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. هل يمكنني استخدام سماعات الأذن Marshall Motif II أثناء ممارسة التمارين؟

نعم، تتمتع سماعات الأذن Motif II بتصنيف IPX5 لمقاومة الماء، مما يجعلها مناسبة للاستخدام أثناء الأنشطة البدنية المختلفة.

2. ما هي مدة بقاء بطارية سماعات الأذن Motif II؟

بشحنة واحدة، يمكن لسماعات الأذن Motif II توفير ما يصل إلى ست ساعات من التشغيل. عند استخدامها مع علبة الشحن، يمتد إجمالي وقت الاستماع إلى 30 ساعة.

3. هل تدعم حافظة الشحن Motif II الشحن اللاسلكي؟

نعم، تدعم علبة الشحن الخاصة بسماعات الأذن Motif II إمكانات الشحن السلكية واللاسلكية، مما يوفر للمستخدمين خيارات شحن مناسبة.

4. ما هو الاتصال اللاسلكي الذي توفره سماعات الأذن Motif II؟

تتميز سماعات الأذن Motif II بتقنية Bluetooth 5.3 مع دعم صوتي منخفض الطاقة (LE)، مما يضمن اتصالاً لاسلكيًا مستقرًا وفعالاً لتجربة استماع متواصلة.