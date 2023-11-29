Fanatic Flavor Fitness: تقدم SNICKERS برنامج تدريب Tastebud مع جويل ماكهيل

نيوارك، نيوجيرسي، 29 تشرين الثاني/نوفمبر، 2023 / بي آر نيوزواير / — في خطوة رائدة، أطلقت SNICKERS®، العلامة التجارية المحبوبة تحت مظلة شركة مارس، برنامج Tastebud Training المبتكر لتعزيز تجربة تناول شريط البروتين الجديد الخاص بها، SNICKERS Hi Protein. . لإضفاء الحيوية على هذا البرنامج، تعاونت SNICKERS مع الممثل والممثل الكوميدي والمضيف جويل ماكهيل، الذي لا يحب SNICKERS فحسب، بل يدرك أيضًا أهمية حاسة التذوق القوية.

على عكس إجراءات التمرين التقليدية، فإن برنامج Tastebud Training ليس مدعومًا بالعلم، ولكنه مدعوم بتأييد جويل ماكهيل وتجربته الشخصية. يتكون البرنامج من أربعة تمارين فريدة من نوعها من شأنها إعداد ذوقك للنكهة الملحمية لـ SNICKERS Hi Protein. على الرغم من أن الأمر قد يبدو غير تقليدي، إلا أن هذه التمارين مصممة لتمنحك تجربة نكهة غير مسبوقة.

يُطلق على التمرين الأول اسم Face Flex، والذي يتضمن تمدد الوجه لتدفئة حاسة التذوق لديك دون المخاطرة بإصابة عضلات الوجه. بعد ذلك، يقوم Lip Trill بإرخاء شفتيك من خلال بضع مجموعات وتكرارات فقط لتعزيز تناول النكهة. ثم، حان الوقت لتناول بار بايتس. تناول بضع قضمات من لوح SNICKERS Hi Protein واستمتع بـ 20 جرامًا من البروتين لكل لوح بينما تضفي على روتين اللياقة البدنية الخاص بك نكهة رائعة. أخيرًا، أنهِ تمرينك بابتسامة مرضية، وهي فترة تهدئة منخفضة الشدة تساعد في استعادة مستقبلات النكهة بينما تجعلك تشعر بالرضا.

قال مارتن تيرويليجر، المدير الأول للتسويق في Mars Wrigley: "لقد قدمنا ​​SNICKERS Hi Protein لتقديم لوح بروتين لا يتمتع بمذاق لذيذ فحسب، بل يلبي أيضًا الاحتياجات الغذائية لعملائنا". "من خلال برنامج Tastebud التدريبي ومسابقات اليانصيب، نهدف إلى توفير طريقة ممتعة ومثيرة للأشخاص لإعداد أذواقهم والاستمتاع بتجربة نكهة ملحمية."

من الآن وحتى 13 ديسمبر، يمكن للمعجبين زيارة Snickers.com/TastebudTraining للمشاركة في التمارين الفريدة والحصول على فرصة للفوز بمكافآت متنوعة، بما في ذلك جلسة تدريب فردية مع جويل ماكهيل نفسه وألواح SNICKERS Hi Protein المجانية (حتى نفاذ الكمية).

تقدم ألواح SNICKERS Hi Protein نفس المزيج المبهج من الشوكولاتة الغنية والكراميل اللزج والفول السوداني المقرمش الذي يعرفه ويحبه المعجبون، كل ذلك مع توفير البروتين اللازم للحفاظ على شعورك بالشبع لفترة أطول. تتوفر هذه الألواح التي لا تقاوم بالنكهات الأصلية ونكهات زبدة الفول السوداني لدى تجار التجزئة في جميع أنحاء البلاد في كل من القضبان ذات الحجم الواحد والصناديق المكونة من أربعة قطع.

انضم إلى SNICKERS على منصات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وTwitter وTikTok وInstagram لتبقى على اطلاع بكل ما يتعلق بـ SNICKERS Hi Protein وانغمس في ثورة النكهات.

الأسئلة المتكررة

ما هو برنامج Tastebud التدريبي؟

يعد برنامج Tastebud Training بمثابة مبادرة فريدة قدمتها SNICKERS لإعداد المعجبين للمذاق المذهل لشريط البروتين الجديد، SNICKERS Hi Protein. يتضمن أربعة تمارين ممتعة مصممة لتعزيز تجربة النكهة الخاصة بك.

من هو جويل ماكهيل؟

جويل ماكهيل هو ممثل وممثل كوميدي ومضيف أبرم شراكة مع SNICKERS للترويج لبرنامج Tastebud Training. تجربته الشخصية وحبه لـ SNICKERS تجعله الشخص المناسب لهذا التعاون.

كيف يمكن للمعجبين المشاركة في برنامج Tastebud التدريبي؟

يمكن للمعجبين المشاركة في برنامج Tastebud Training عبر زيارة Snickers.com/TastebudTraining. يمكنهم متابعة التمارين والدخول للحصول على فرصة للفوز بمكافآت مثيرة، بما في ذلك جلسة تدريب فردية مع جويل ماكهيل وألواح SNICKERS Hi Protein المجانية.

أين يمكنني العثور على ألواح SNICKERS Hi Protein؟

تتوفر ألواح SNICKERS Hi Protein بالنكهات الأصلية وزبدة الفول السوداني لدى تجار التجزئة في جميع أنحاء البلاد. يمكنك العثور عليها في أشرطة ذات حجم واحد وصناديق ذات أربعة أعداد. تحقق من المتاجر المحلية لديك للحصول على هذه الأطعمة اللذيذة المليئة بالبروتين.