حققت شركة Price Chopper/Market 32 ​​مؤخرًا خطوة كبيرة في صناعة البقالة من خلال شراء عقود إيجار خمسة متاجر سوبر ماركت ShopRite في منطقة العاصمة. يشمل هذا الاستحواذ موقع ShopRite السابق في Niskayuna، على بعد ميلين فقط من متجر Price Chopper's Eastern Parkway في سكينيكتادي.

ومن المتوقع افتتاح متجر Niskayuna Market 32 ​​في الصيف المقبل، مع استمرار عمل متجر Eastern Parkway حتى بعد افتتاح الموقع الجديد. وأكدت المتحدثة باسم Price Chopper منى جولوب أن موقع Mohawk Commons في نيسكايونا سيظل يعمل أيضًا.

في حين حصلت شركة Price Chopper على عقد إيجار موقع Niskayuna التابع لشركة ShopRite، فمن المهم ملاحظة أنهم لم يشتروا المتجر الفعلي نفسه. وبدلاً من ذلك، حصلوا على الحقوق القانونية لشغل المساحة.

يُنظر إلى هذا الاستحواذ على أنه نتيجة إيجابية للصحة العامة لساحة التسوق Nott Street، حيث يقع متجر ShopRite السابق. صرح جون مكافير، الوسيط المساعد في شركة CBRE Real Estate، التي تمثل مالك مركز التسوق، أن وجود سلسلة سوبر ماركت أخرى تملأ مساحة البيع بالتجزئة يعد أمرًا مفيدًا للساحة.

أعرب راي جيلين، رئيس هيئة تطوير متروبلكس في مقاطعة شينيكتادي، عن دعمه لخطوة برايس تشوبر، مسلطًا الضوء على أهمية الحفاظ على وجود متجر بقالة في المنطقة. ذكر جيلن أن Price Rite Marketplace في Crosstown Commons يخدم العملاء في حي State Street العلوي أيضًا.

ومن الجدير بالذكر أن Metroplex لم تشارك في صفقة الإيجار بين ShopRite وPrice Chopper. ومع ذلك، كان من المتوقع على نطاق واسع أن يتولى محل بقالة آخر الموقع بعد إعلان ShopRite عن إغلاق المتاجر.

بشكل عام، من المتوقع أن يؤدي استحواذ Price Chopper/Market 32 ​​على عقود إيجار خمسة متاجر ShopRite، بما في ذلك موقع Niskayuna، إلى توفير الراحة والخيارات المستمرة للمتسوقين في منطقة العاصمة.