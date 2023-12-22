كيفية بناء فريق للحد من التوتر

ملخص: يعد بناء فريق من الموظفين الذين يمكنهم تقليل التوتر أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الإنتاجية والأداء والرفاهية في مكان العمل. وفقاً لرجل الأعمال الملياردير مارك كوبان، فإن أعظم قيمة يمكن أن يقدمها الموظف هي تقليل التوتر الذي يتعرض له رئيسه. للعثور على أعضاء فريق الحد من التوتر، هناك ثلاث سمات رئيسية يجب البحث عنها: إعطاء الأولوية للصحة العقلية والرفاهية، وتجنب الدراما في مكان العمل، وممارسة الذكاء العاطفي.

1. إعطاء الأولوية للصحة العقلية والرفاهية:

يجب على القادة إعطاء الأولوية للموظفين الذين يعطون الأولوية لصحتهم العقلية ورفاهيتهم. يقوم هؤلاء الأفراد بتنظيم جداولهم لتشمل فترات راحة قصيرة ومتكررة، والتي ثبت أنها تعزز مستويات الطاقة، وتحسن التركيز، وتعزز الحالة المزاجية طوال اليوم. فترات الراحة أثناء المشي، على وجه الخصوص، يمكن أن تزيد من الدافع والتركيز والإبداع. بالإضافة إلى ذلك، فإن الذهاب للنزهة في الهواء الطلق مع زميل يمكن أن يؤدي إلى زيادة السعادة والراحة.

2. تجنب الدراما في مكان العمل:

من الضروري بناء فريق يتجنب الدراما في مكان العمل. يميل منشئو الدراما إلى الاعتقاد بأنهم لا يقدرون بثمن، لكنهم غالبًا ما يخلقون التوتر ويجعلون الأمور أكثر صعوبة على الجميع. يمكن أن تؤثر الدراما في مكان العمل سلبًا على الروح المعنوية، وتدمر الثقافة، وتؤدي إلى معدل دوران الموظفين وخسارة الإيرادات. يجب على القادة البحث عن أعضاء الفريق الذين يكرسون عملهم ويعطون الأولوية لحل المشكلات والتعاون على الصراع.

3. ممارسة الذكاء العاطفي:

الذكاء العاطفي هو مهارة حاسمة للنجاح في مكان العمل. يتمتع الموظفون ذوو الذكاء العاطفي العالي بعقول مرنة وقادرون على التعافي بسرعة من المشاكل. إنهم يفهمون أنهم ليسوا مسؤولين عن تصرفات الآخرين ودراماهم ولا يسهبون في الحديث عن أشياء خارجة عن سيطرتهم. من خلال ممارسة الذكاء العاطفي، يمكن لأعضاء الفريق خلق بيئة عمل إيجابية وداعمة.

في الختام، يعد إنشاء فريق للحد من التوتر أمرًا حيويًا للحفاظ على مكان عمل منتج ومتناغم. يجب على القادة التركيز على الأفراد الذين يعطون الأولوية لصحتهم العقلية ورفاهيتهم، وتجنب الدراما في مكان العمل، وممارسة الذكاء العاطفي. ومن خلال بناء فريق يتمتع بهذه السمات، يمكن للرؤساء تقليل مستويات التوتر لديهم وتعزيز بيئة الإنتاجية والرفاهية.