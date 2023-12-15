القانون والنظام: وحدة الضحايا الخاصة تعود للموسم 25 مع لحظات مثيرة خلف الكواليس

القانون والنظام: يبتهج مشجعو وحدة الضحايا الخاصة بينما يستعد العرض المحبوب لموسمه الخامس والعشرين. أثناء التصوير للموسم القادم، انتقل الممثل رايان باجل، الذي يلعب دور نوح، ابن أوليفيا بنسون بالتبني، إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة بعض اللحظات من وراء الكواليس مع النجمة المشاركة ماريسكا هارجيتاي.

في سلسلة من اللقطات، يمكن رؤية Buggle وHargitay وهما يركزان على الكاميرا قبل أن يتبادلا الابتسامة ويتخذا وضعية التصوير. إن كيمياء الثنائي واضحة، ويبدو أنهما قد شكلا رابطة وثيقة سواء على الشاشة أو خارجها.

لقد كان Buggle جزءًا لا يتجزأ من فريق SVU، وكانت حماسته للموسم الجديد واضحة. في وقت سابق، نشر صورًا لنفسه خارج مقطورته في موقع التصوير، وهو ينضح بالبهجة والترقب لما سيأتي. أبدت Hargitay نفسها دعمها، وتركت تعليقًا دافئًا يعترف بعلاقتهما الوثيقة.

تمتد الصداقة الحميمة بين Buggle وHargitay إلى ما هو أبعد من المجموعة. في العام الماضي، في عيد ميلاد Buggle الثالث عشر، نشر Hargitay تحية صادقة له، مشيدًا بحكمته وروحه. من الواضح أن علاقتهما تتجاوز التمثيل، وقد طورتا صداقة حقيقية.

بالتفكير في تجربته في العمل مع Hargitay، أعرب Buggle عن إعجابه بموهبتها وتوجيهها. وكشف أنها علمته أهمية التمثيل من القلب والتعامل مع كل مشهد بأصالة. وفقًا لـ Buggle، فإن التواجد في موقع التصوير مع Hargitay يبدو وكأنه فصل في التمثيل، وهو دليل على تفانيها ولطفها.

مع دخول Law & Order: Special Victims Unit موسمها الخامس والعشرين المهم، يمكن للجماهير أن يتوقعوا رحلة مثيرة أخرى مليئة بالقصص الجذابة والعروض القوية. مع الثنائي الديناميكي Buggle وHargitay على رأس المسلسل، يستمتع المشاهدون بموسم لا يُنسى يُظهر كيمياءهم ومواهبهم المذهلة.