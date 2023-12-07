مارجوت روبي تقف بحزم ضد طلب تشارلز روفن تغيير تاريخ إصدار "باربي".

في محادثة حديثة بين مارجوت روبي وسيليان مورفي في برنامج "Actors on Actors" الذي تنتجه مجلة Variety، كشفت روبي أن تشارلز روفن، المنتج الذي عملت معه سابقًا، اتصل بها ليطلب تغيير تاريخ إصدار فيلم "Barbie". أراد روفن، الذي يقوم أيضًا بإنتاج فيلم كريستوفر نولان القادم "أوبنهايمر"، تجنب حدوث تصادم بين الفيلمين في نفس اليوم.

لكن روبي لم يكن على استعداد للتزحزح. أخبرت روفن: "نحن لا نغير موعدنا. إذا كنت خائفًا من مواجهتنا، فعليك تغيير موعدك." وعلى الرغم من إصرار روفن، إلا أن روبي وقف بحزم ورفض تأجيل إطلاق فيلم "باربي".

أثار قرار إطلاق فيلمي "أوبنهايمر" و"باربي" في نفس اليوم ضجة كبيرة في البداية، مع الأخذ في الاعتبار أنها ستكون المرة الأولى التي يصدر فيها نولان فيلمًا خارج شركة Warner Bros. منذ عقدين من الزمن. كان هناك خلاف بين نولان والاستوديو حول إصدار فيلم "تينيت" أثناء الوباء، لكن وفقًا لنولان، لا توجد مشاعر سلبية.

من ناحية أخرى، رأى روبي أن الإصدار المتزامن أمر إيجابي. لقد اعتقدت أن "أوبنهايمر" و"باربي" كانا "ثنائيًا رائعًا حقًا" واعتقدت أن الجمهور سيقدر فرصة مشاهدة كلا الفيلمين معًا. وقد ثبتت صحة حدسها، حيث أدى افتتاح الأفلام في نفس اليوم إلى ظاهرة تعرف باسم "باربنهايمر" خلال فصل الصيف.

أصبحت "باربي" شركة Warner Bros. أعلى إصدار في التاريخ، حيث حقق 1.4 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، في حين أصبح فيلم "أوبنهايمر" هو فيلم السيرة الذاتية الأعلى ربحًا مع 950 مليون دولار في جميع أنحاء العالم. وأرجع روبي النجاح إلى جودة كلا الفيلمين والإثارة التي أحاطت بصانعي الفيلم.

في النهاية، أتى رفض روبي لتغيير تاريخ الإصدار بثماره، وأتيحت للجماهير فرصة الاستمتاع بفيلمين ناجحين للغاية في وقت واحد. أظهرت تجربة "Barbenheimer" عدم القدرة على التنبؤ باستقبال الجمهور وقوة العروض السينمائية المتنوعة.

المصدر: Variety