يثير السكان مخاوفهم بشأن المتجر المقترح وملعب الكلية لألعاب القوى في بلدة مانهايم

أعرب سكان بلدة مانهايم عن مخاوفهم خلال اجتماع المفوضين الأخير بشأن قضيتين منفصلتين: المتجر المقترح وملعب لانكستر للكتاب المقدس لألعاب القوى. وبينما كان الاجتماع قصيرًا في معظمه، احتلت التعليقات العامة مركز الصدارة حيث عبر السكان عن شكاواهم.

كان أحد المخاوف الرئيسية التي أثيرت بشأن المتجر الصغير المقترح في موقع Neffsville Turkey Hill السابق في Lititz Pike. طلب معلم وطبيب توليد وأحد الوالدين من مدرسة نيف الابتدائية من مسؤولي البلدة وضع قيود على المالك الجديد، خوفًا من أن يصبح المتجر متجرًا للسجائر الإلكترونية. ومع ذلك، أوضح مدير البلدة ريك كين أن العمل الجديد سيكون متجرًا صغيرًا مستقلاً مشابهًا لمتجر تركيا هيل، لبيع الأطعمة والمشروبات وغيرها من المنتجات.

وفي الوقت نفسه، أثار ساكن آخر من حي لانديس فارم قضايا تتعلق بالضوضاء والأضواء المنبعثة من ملعب ألعاب القوى في كلية لانكستر للكتاب المقدس. زاعمًا أن الاضطرابات أصبحت "مروعة" و"بغيضة" على مدى السنوات العديدة الماضية، أعرب المقيم عن إحباطه من فشل الكلية في معالجة المشكلة. وقال المقيم إن الأضواء كانت شديدة السطوع وأن مستويات الضوضاء تجاوزت الحدود المقبولة، مع الإعلان عن المباريات كما لو كانت مباراة السوبر بول.

ردًا على هذه المخاوف، أكد نائب الرئيس ستايسي مورجان بروبكر للسكان أن ملاحظاتهم ستؤخذ بعين الاعتبار. ومع ذلك، أشار المفوض باري كوفمان إلى أنه تمت مناقشة شكاوى مماثلة في اجتماعات اللجنة السابقة، مما يشير إلى مدى تعقيد معالجة هذه القضايا.

في بيان، دافعت كلية لانكستر للكتاب المقدس عن امتثالها للقوانين المحلية، مشيرة إلى أنه تم تركيب الأضواء وفقًا للتعليمات البرمجية في عام 2018، وتم بذل الجهود لإضافة قيود على الأحداث طوعًا وتثبيت محدد مستوى الصوت لنظام الصوت.

ومع استمرار البلدة في مواجهة هذه المخاوف، يبقى أن نرى كيف سيتعامل المسؤولون مع التوازن بين مصالح المجتمع وعمليات الشركات والمؤسسات المحلية.