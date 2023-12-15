رجل يبذل قصارى جهده لمساعدة كلب يعاني من حالة عصبية في العثور على منزل للأبد

في تحول مثير للأحداث، ذهب رجل يُدعى جو روتوندا إلى أبعد الحدود لمساعدة كلب يُدعى ألفا في العثور عليها في منزلها إلى الأبد. أُعيدت ألفا، التي تعاني من متلازمة المتذبذب، وهي حالة عصبية تؤثر على العمود الفقري والرقبة، إلى الملجأ في عام 2022 بعد أن تم تبنيها في عام 2020. قلقة بشأن فرصها في العثور على منزل دائم بسبب قيودها الجسدية وما ينتج عنها من دفاع وخوف. ، رجال إنقاذ ألفا في أوستن بيتس ألايف! شعروا بالارتياح عندما تدخلت روتوندا.

بعد أن شاهدت ألفا على إنستغرام، وقعت روتوندا في حبها على الفور. على الرغم من علمها بخوف ألفا، كانت روتوندا مصممة على كسب ثقتها ومنحها الحياة التي تستحقها. كان يزور الملجأ كل يوم لمدة شهرين، ويقضي بعض الوقت مع ألفا ويظهر لها أنها يمكن أن تثق به.

بعد العمل مع طاقم التدريب في الملجأ واكتساب ثقة ألفا أخيرًا، اتخذت روتوندا قرارًا بإعادتها إلى المنزل. لقد بذل قصارى جهده لتلبية احتياجات ألفا، حيث قام بتحويل مساحة معيشته لضمان راحتها وسلامتها. وشمل ذلك بناء منحدر خارجي، وإنشاء منطقة آمنة في غرفة معيشته، وإضافة بيوت للكلاب لتخفيف الضغط عنها.

لقد أثمرت جهود Rotunda، حيث حققت ألفا تقدمًا ملحوظًا في تدريبها ورفاهيتها. إنها الآن تحب الاستكشاف ولديها زميل في اللعب للحفاظ على صحبتها. تشعر روتوندا بالامتنان لإتاحة الفرصة لها لتكون رفيقة ألفا وتعتقد أنها أعطته أكثر بكثير مما أعطاها لها.

تستمر روح ألفا الملهمة ومرونتها في إلهام روتوندا. إنه يشعر أن روح ألفا المعدية تتألق، دون أن تردعها أي عقبات تعترض طريقها. مع نمو روابطهما كل يوم، يثبت روتوندا وألفا أنه لا يوجد شيء لا يستطيعان التغلب عليه معًا.

تذكرنا هذه القصة المؤثرة بقوة الحب والصبر والتفاني في مساعدة الحيوانات على التغلب على التحديات والعثور على منازلهم إلى الأبد.