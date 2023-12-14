الشرطة تحقق في مشاجرة وحادث إطلاق نار في محطة وسط مدينة بيتسبرغ جريهاوند

تم نقل شخصين إلى المستشفى بعد مشاجرة وإطلاق نار في محطة بيتسبرغ جريهاوند بوسط المدينة. وقع الحادث حوالي الساعة 6:40 صباحًا، مما دفع الشرطة المحلية وخدمات الطوارئ الطبية إلى الاستجابة.

ووفقا للسلامة العامة في بيتسبرغ، وقعت المشاجرة على متن حافلة كانت تدخل بيتسبرغ. تشير التقارير إلى أن رجلين دخلا في جدال حاد، مما أدى إلى تصعيد خطير. ولحسن الحظ، صادف أن اثنين من عملاء مكتب المدعي العام كانا في المنطقة المجاورة وشاهدا رجلاً يهدد الآخر بسكين ويحاول طعنه.

وأفاد شهود عيان أن المشاجرة اندلعت في الساحة القريبة من الحافلات، مما اضطر العناصر للتدخل. وعلى الرغم من الطلبات المتكررة لإسقاط السلاح، رفض الرجل الذي كان يلوح بالسكين الامتثال، مما أدى إلى إطلاق العملاء النار من أسلحتهم. وأصيب المشتبه به بطلقات نارية في البطن والصدر.

وفي مكان الحادث، عثر المحققون على علامات متعددة بالقرب من الحافلات، مما يدل على شدة المشاجرة. وتم نقل المشتبه به المصاب على الفور إلى المستشفى في حالة حرجة وخضع لعملية جراحية. وفي الوقت نفسه، أصيب شخص آخر شارك في المواجهة بإصابة في الرأس، وتم نقله أيضا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفتحت شرطة بيتسبرغ تحقيقا في الحادثة، مع التركيز على الأحداث التي جرت في الحافلة قبل المشاجرة. ويعمل المسؤولون على جمع المزيد من المعلومات لتحديد العوامل التي أدت إلى هذه الحادثة العنيفة.

ومع استمرار التحقيق، يظل مجتمع بيتسبرغ حريصًا على الحصول على تحديثات حول هذا الحادث المقلق.