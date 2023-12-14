يستمر البحث عن الجندي الذي قفز من جسر تالمادج

ملخص: لا تزال إدارة شرطة السافانا تبحث عن جندي من فرقة المشاة الثالثة الذي قفز من جسر تالمادج إلى نهر السافانا. تم إدراج الوضع الإداري للجندي على أنه مكان وجوده غير معروف (DUSTWUN). تم إيقاف البحث مؤقتًا ولكن تم استئنافه دون اكتشاف أي اكتشافات حتى الآن.

يستمر البحث عن جندي من فرقة المشاة الثالثة الذي قفز من جسر تالمادج إلى نهر السافانا. الجندي، الذي تم تصنيف وضعه الإداري على أنه مكان وجوده غير معروف (DUSTWUN)، لا يزال مجهول المصير. ولم تسفر الجهود التي بذلتها إدارة شرطة سافانا لتحديد مكان الجندي عن أي نتائج حتى الآن.

وأغلقت السلطات جسر تالمادج في الاتجاهين بينما حاول فريق مفاوضات الرهائن التواصل مع الرجل. ولسوء الحظ، ذهبت جهودهم سدى، وقفز الرجل في النهاية من الجسر، مما أدى إلى بدء مهمة البحث والإنقاذ.

وعلى الرغم من جهود البحث التي أجريت خلال الليل، لم يتم إحراز أي تقدم في تحديد مكان الجندي. استأنفت إدارة شرطة سافانا منذ ذلك الحين البحث بمساعدة أطقم إطفاء سافانا. ومع ذلك، حتى الآن، لم يتم إجراء أي اكتشافات.

وللمساعدة في عملية البحث، شاركت أيضًا دورية البحرية في مقاطعة تشاتام، حيث قامت بتمشيط نهر السافانا حتى الساعة 6 مساءً يوم الثلاثاء. سيستمر Fox28 في توفير المعلومات المحدثة عندما تصبح متوفرة.

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