القبض على رجل بتهمة القيادة المتهورة وحيازة مركبة مسروقة

ألقي القبض على رجل في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين بعد أن قاد الشرطة في مطاردة عالية السرعة بسيارة مسروقة. وقع الحادث في حوالي الساعة 3:30 صباحًا عندما لاحظ ضابط أن المشتبه به تجاوز الإشارة الحمراء في طريق بوردمان بولندا وشارع ماركت. حاول الضابط بدء إيقاف حركة المرور، لكن المشتبه به أفلت منه بالسرعة عبر إشارة حمراء أخرى في طريق بوردمان كانفيلد وشارع جلينوود، واستمر في السرعة باتجاه الشمال.

وأثناء المطاردة، وصلت سرعة سيارة المشتبه به إلى حوالي 90 ميلاً في الساعة، مما تسبب في فقدان السائق السيطرة عدة مرات وذيل السمكة. في النهاية، انتهت المطاردة بشكل مفاجئ في شارع جلينوود، جنوب برينارد درايف مباشرةً. وألقت الشرطة القبض على السائق على الفور، ويُدعى كيالين جنكينز، 33 عامًا.

بعد إجراء مزيد من التحقيقات، اكتشف الضباط رائحة الكحول في أنفاس جينكينز واعترف بتدخين الكوكايين مؤخرًا. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على حاوية مفتوحة من البيرة في حامل الأكواب في السيارة المسروقة. لم يعترف جينكينز باستهلاك البيرة فحسب، بل طلب المزيد أيضًا.

وكشف فحص إضافي للسيارة المسروقة عن نافذة مكسورة وعمود توجيه مقشر، مما يشير إلى أنه تم أخذها بشكل غير قانوني. اتصلت السلطات على الفور بمالك السيارة، الذي أكد أن السيارة كانت متوقفة في ممر يونجستاون الخاص به.

ويواجه جنكينز الآن اتهامات متعددة، بما في ذلك تشغيل مركبة تحت تأثير (OVI)، وتلقي ممتلكات مسروقة، وحيازة حاوية مفتوحة، والقيادة برخصة موقوفة، والعملية المتهورة، وعدم الامتثال. أشارت نتائج اختبار الكحول إلى أن تركيز الكحول في دم جينكينز بلغ 174، وهو أعلى بكثير من الحد القانوني البالغ 08.

بينما ادعى جينكينز أنه حصل على السيارة المسروقة من حدثين مجهولي الهوية في يونجستاون، إلا أنه لم يقدم أي معلومات إضافية للمساعدة في التعرف على المشتبه بهم. ومثل جنكينز أمام المحكمة يوم الثلاثاء ومن المقرر عقد جلسة استماع أولية يوم 12 ديسمبر.