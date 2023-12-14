بثت شبكات التلفزيون محاكمة عالية المخاطر لمقتل جورج فلويد

أصبح بمقدور مستهلكي الأخبار الأمريكيين الآن الاستماع إلى شبكات تلفزيونية متعددة لمتابعة محاكمة ضابط شرطة مينيابوليس السابق ديريك شوفين، المتهم بوفاة جورج فلويد. وبدأت المحاكمة يوم الاثنين بلقطات فيديو قوية تظهر شوفين وهو يضغط بركبته على رقبة فلويد. وأثار الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع في شهر مايو الماضي، نقاشًا عالميًا حول الظلم العنصري. قامت شبكات مثل ABC، وCBS، وNBC، وCNN، وقناة Fox News، وMSNBC، وغيرها ببث المرافعات الافتتاحية مباشرة في المحكمة. وحذرت بعض الشبكات المشاهدين من حساسية المحتوى الذي كانوا على وشك رؤيته. أسقطت شبكات البث الرئيسية وفوكس نيوز التغطية المباشرة بعد المرافعات الافتتاحية، في حين وعدت HLN، وقناة Black News، وLaw & Crime، وCourtTV بتقديم تغطية كاملة لجميع المرافعات. تخطط خدمات البث مثل CBSN لتقديم تغطية كاملة، وتوجيه المشاهدين من Hulu وAmazon إلى منصة البث الخاصة بهم. تُعد التجربة بمثابة فرصة نادرة للشبكات المتخصصة وخدمات البث لزيادة نسبة المشاهدة. أطلقت معظم الشبكات على المحاكمة اسم "محاكمة شوفين"، بينما استخدمت شبكات أخرى أشكالًا مختلفة مثل "محاكمة مقتل جورج فلويد". ومن المتوقع أن تحظى المحاكمة بمتابعة عن كثب من قبل الجماهير المهتمة بقضايا العدالة الاجتماعية.

آخر الملاحة