ملخص: تم القبض على كورتلاند برادلي، 26 عامًا، ثم هرب لاحقًا من الحجز في ممفيس. وقع الحادث بعد أن استجابت الشرطة لمكالمة مشبوهة واكتشفت أن برادلي لديه مذكرة جناية معلقة في ولاية ميسيسيبي. أثناء وجوده في الحجز، سأل برادلي الضباط عما إذا كان بإمكانه تدخين سيجارة Black & Mild لتهدئة أعصابه، فوافقوا على ذلك. ومع ذلك، أثناء وجوده خارج سيارة الفرقة، انتهز برادلي الفرصة للهروب. تم العثور عليه في النهاية ونقله إلى المستشفى للحصول على تصريح طبي.

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هروب مفاجئ: رجل يستغل طلب التوقف عن التدخين

وفي تحول غير متوقع للأحداث، تمكن رجل من الفرار من الحجز بعد إلقاء القبض عليه في ممفيس. تم القبض على كورتلاند برادلي، 26 عامًا، من قبل ضباط شرطة ممفيس الذين كانوا يستجيبون لبلاغ عن حفلة مشبوهة على طريق ساوث وايت ستيشن.

عند التعرف على سائق سيارة بويك من طراز أقدم، والتي انتهت صلاحيتها، باسم برادلي، اكتشف الضباط أن لديه مذكرة جناية معلقة في ولاية ميسيسيبي. وبدون تردد، أخذوه إلى السجن، وهم غير مدركين تمامًا لما سيأتي.

أثناء احتجاز برادلي، أذهل الضباط عندما طلب تدخين سيجارة Black & Mild لتهدئة أعصابه. والمثير للدهشة أن الضباط وافقوا على طلبه، وسمحوا لبرادلي بالوقوف خارج سيارة الفرقة. خلال هذه الراحة اللحظية، قام برادلي بالفرار الجريء، حيث هرب من الضباط وتهرب من مطاردتهم.

وفقًا للإفادة الخطية، تم تعقب برادلي في النهاية في شارع وودلارك. وإدراكًا لحاجته إلى تصريح طبي، نقلته السلطات إلى مستشفى سانت فرانسيس. ولا يزال من غير الواضح كم من الوقت ظل برادلي طليقًا قبل أن يتم القبض عليه مرة أخرى، لكنه يواجه الآن اتهامات إضافية بالهروب والتهرب من الاعتقال.

يسلط هذا الحادث الضوء على الطبيعة غير المتوقعة لعمل الشرطة والتكتيكات غير المتوقعة التي قد يستخدمها الأفراد لتجنب القبض عليهم. في حين أنه من المثير للقلق بلا شك أن برادلي كان قادرًا على استغلال طلب بسيط للحصول على استراحة دخان للهروب من الاحتجاز، فإن هذا بمثابة تذكير لوكالات إنفاذ القانون بأن تظل يقظة وتكيف بروتوكولاتها لتقليل فرص الهروب هذه.