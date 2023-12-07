القبض على رجل بعد أن هدد بإطلاق نار جماعي في مدرسة ابتدائية

ملخص: تم القبض على رجل بتهمة التهديد بارتكاب جريمة إطلاق نار جماعي في مدرسة شول كريك الابتدائية. وألقت الشرطة القبض على لي لور، 38 عامًا، بعد إبلاغ طرف ثالث بالتهديد. يواجه لور الآن تهمة جنائية تتمثل في توجيه تهديدات إجرامية ويُحظر عليه حيازة أو شراء أسلحة نارية. تم إصدار أمر وقائي جنائي لضمان سلامة المدرسة. وتحث السلطات أي شخص لديه معلومات حول الحادث على الاتصال بالقسم الشمالي الشرقي التابع لقسم شرطة سان دييغو أو Crime Stoppers.

العنوان:

يتحد المجتمع لمنع وقوع مأساة محتملة في المدرسة الابتدائية المحلية

وفي عرض جدير بالثناء لليقظة والوحدة، تم إحباط مأساة محتملة عندما نجحت السلطات في إلقاء القبض على رجل زُعم أنه هدد بارتكاب جريمة إطلاق نار جماعي في مدرسة شول كريك الابتدائية. وتم اتخاذ الإجراء السريع بعد إبلاغ التهديد إلى طرف ثالث، مما دفع إلى نشر قوات إنفاذ القانون لضمان سلامة المدرسة وطلابها.

ويواجه المشتبه به، الذي يُدعى لي لور، 38 عامًا، الآن عواقب قانونية خطيرة، بعد اتهامه بتوجيه تهديدات إجرامية. بالإضافة إلى ذلك، لا يخضع لور للكفالة ويمنع منعا باتا حيازة أو شراء أسلحة نارية. إن هذا الإجراء الحاسم الذي اتخذته سلطات إنفاذ القانون يعزز التزامها بالسلامة العامة ويرسل رسالة واضحة مفادها أن مثل هذه التهديدات لن يتم الاستخفاف بها.

وإدراكًا لخطورة الوضع، تم إصدار أمر وقائي جنائي لتعزيز الإجراءات الأمنية في مدرسة شول كريك الابتدائية. يسعى الأمر إلى توفير بيئة آمنة للطلاب والموظفين وأولياء الأمور على حد سواء، مما يعزز فكرة أن المجتمع يقف متحدًا في حماية رفاهية أطفاله.

وتناشد السلطات أي شخص قد يكون لديه معلومات حيوية مرتبطة بالحادث أن يتقدم ويتعاون مع التحقيق الجاري. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للأفراد لعب دور نشط في مساعدة تطبيق القانون على ضمان تحقيق العدالة ومنع أي تهديدات محتملة أخرى من التجسد في مجتمعنا.

إذا كانت لديك أي معلومات تتعلق بهذا الحادث، فيرجى الاتصال بالقسم الشمالي الشرقي التابع لقسم شرطة سان دييغو على الرقم 858-538-8024 أو Crime Stoppers. إن الجهد الجماعي للحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومأمونة لأطفالنا هو مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع. دعونا نقف معًا ونواصل حماية مدارسنا من الأذى المحتمل.