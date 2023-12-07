القبض على رجل بتهمة تهديد حاكم ولاية بنسلفانيا

ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 25 عامًا من مقاطعة بيدفورد بولاية بنسلفانيا، بتهمة توجيه تهديدات ضد الحاكم جوش شابيرو. Blayk Bridges من Hyndman محتجز حاليًا ووجهت إليه تهمة توجيه تهديدات إرهابية بقصد ترويع شخص آخر.

تم لفت انتباه شرطة ولاية بنسلفانيا إلى الحادث في الأول من ديسمبر عندما تم إعادة توجيه رسالة بريد إلكتروني من قبل رجل من ولاية ماريلاند ادعى أن بريدجز أرسلها. ورد أن موضوع البريد الإلكتروني كان "أنا ألاحق حاكم ولاية بنسلفانيا"، وكان يحتوي على لغة عدوانية تجاه شابيرو.

تم انتخاب جوش شابيرو، وهو ديمقراطي، حاكمًا لولاية بنسلفانيا في نوفمبر 2022، متغلبًا على الجمهوري دوج ماستريانو. على الرغم من دعم ماستريانو القوي في مقاطعة أليغيني، تمكن شابيرو من السيطرة على المقاطعة بفارق كبير قدره 40 نقطة.

ومن المقرر عقد جلسة الاستماع الأولية لبريدجز في 13 ديسمبر، حيث من المتوقع الكشف عن مزيد من التفاصيل حول القضية.

ويسلط هذا الحادث الضوء على أهمية سلامة الشخصيات العامة والمخاطر المحتملة التي يواجهونها. أصبحت التهديدات ضد السياسيين شائعة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، وتقع على عاتق وكالات إنفاذ القانون مسؤولية التعامل مع هذه التهديدات بجدية.

إن ضمان أمن ورفاهية المسؤولين الحكوميين أمر بالغ الأهمية للحفاظ على مجتمع ديمقراطي مستقر. ومن المأمول أن يكون هذا الاعتقال بمثابة رادع للآخرين الذين قد يفكرون في توجيه تهديدات مماثلة في المستقبل.