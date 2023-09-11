قاعدة بيانات نموذج سفالبوكس الرقمية: فتح العجائب الجيولوجية في سفالبارد

يعد أرخبيل سفالبارد، الواقع في الدائرة القطبية الشمالية، منطقة نائية ومليئة بالتحديات التي يتعين على علماء الجيولوجيا دراستها. ومع ذلك، فإن قاعدة بيانات النماذج الرقمية Svalbox (DMDb) التي تم تقديمها حديثًا تعمل على تغيير اللعبة من خلال توفير نماذج النتوءات الرقمية (DOMs) التي يمكن الوصول إليها مجانًا والبيانات العلمية الجيولوجية لهذه المنطقة المتنوعة جيولوجيًا.

نماذج النتوءات الرقمية هي تمثيلات ثلاثية الأبعاد للنتوءات الجيولوجية التي أحدثت ثورة في طريقة عمل علماء الجيولوجيا. يقوم Svalbox DMDb بدمج هذه النماذج مع البيانات الأخرى، بما في ذلك لقطات ثلاثية الأبعاد بدون طيار، لإنشاء مورد شامل للباحثين والمعلمين ومحترفي الصناعة.

ما يميز Svalbox DMDb هو التزامه بمبادئ FAIR، مما يجعل البيانات قابلة للعثور عليها، ويمكن الوصول إليها، وقابلة للتشغيل المتبادل، وقابلة لإعادة الاستخدام. يتضمن كل إدخال في قاعدة البيانات كلاً من بيانات المدخلات الأولية وبيانات المخرجات المعالجة، ويتم تعيين DOI لها لأغراض التتبع والاستشهاد.

قاعدة البيانات هي نتيجة سنوات من العمل والتكرار من قبل باحثين مثل بيتر بيتليم، الذي أدرك الحاجة إلى بنية تحتية رقمية لأرشفة الكم الهائل من بيانات الطائرات بدون طيار التي تم جمعها خلال الحملات الميدانية. لا يدعم Svalbox DMDb البحث فحسب، بل يعمل أيضًا بمثابة أداة تعليمية قيمة، مما يسمح للعلماء باستكشاف المواقع التي يتعذر الوصول إليها والاستعداد للبعثات الاستكشافية.

وقد أدت قاعدة البيانات بالفعل إلى التعاون والمنشورات، مما يدل على أهميتها كمورد للبحث العلمي. يحافظ Svalbox DMDb على المناظر الطبيعية المتغيرة في القطب الشمالي وإمكاناته الجيولوجية، مما يوفر رؤى قيمة للأجيال القادمة.

إحدى الميزات الرائعة التي تم تسليط الضوء عليها في ورقة الغلاف الجوي هي ملف فيستننغن، وهو الموقع الجغرافي الوحيد في سفالبارد. يقدم هذا الملف رحلة عبر 400 مليون سنة من التاريخ الجيولوجي، مما يسمح للباحثين بالعودة بالزمن إلى الوراء ودراسة الطبقات العمودية.

بشكل عام، يفتح Svalbox DMDb العجائب الجيولوجية في سفالبارد، مما يمكّن علماء الجيولوجيا من دراسة وفهم هذه المنطقة الفريدة. ومن خلال مجموعتها المتزايدة من نماذج النتوءات الرقمية، تستعد قاعدة البيانات لمواصلة لعب دور حيوي في البحث العلمي والتعليم.

مصادر:

– مقال عن الغلاف الجوي: “رقمنة التسلل البركاني في Hyperittfossen (Svalbox DOM 2020-0006)”

- الجمعية الجيولوجية الأمريكية