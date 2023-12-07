إفساح الطريق: تطور إبداعي في سباقات الممرات

في إصداره الثاني، يقدم لنا الاستوديو البريطاني Ice Beam Make Way، وهي لعبة سباق أركيد من أعلى إلى أسفل مع لمسة فريدة من نوعها. متوفر على منصات مختلفة، بما في ذلك الكمبيوتر الشخصي وXbox Series X | S وNintendo Switch، تقدم Make Way ميكانيكيًا مبتكرًا يسمح للاعبين بصياغة دورات السباق الخاصة بهم أثناء اللعب.

لقد ولت المسارات المحددة مسبقًا الموجودة في ألعاب السباق التقليدية. بدلاً من ذلك، يتم منح اللاعبين مجموعة عشوائية من قطع المسار للاختيار من بينها، بما في ذلك الامتدادات المفتوحة للطريق والانحناءات والحلقات الحلقية وحتى المنصات المتحركة. تضمن آلية إنشاء المسار الديناميكي أن كل سباق هو تجربة فوضوية ومثيرة، حيث يجب على اللاعبين التكيف مع المسار المتغير باستمرار.

في حين أن Make Way تحتضن جمالية الألعاب الجماعية المرحة ومنخفضة المخاطر، فإنها تقدم أيضًا عنصرًا مفاجئًا من الإستراتيجية. يمكن للاعبين وضع المخاطر بشكل استراتيجي مثل الحواجز المتحركة وأكوام الإطارات النطاطة، بالإضافة إلى الاستفادة من عمليات القوة الهجومية للتغلب على خصومهم. تكافئ اللعبة اللاعبين الماكرين بالرضا عن التفوق على منافسيهم.

تكون لعبة Make Way في أفضل حالاتها عند اللعب مع مجموعة من الأصدقاء، مما يوفر ترفيهًا لا نهاية له ولحظات غريبة الأطوار. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي اللعب الفردي إلى مشكلات فنية عرضية وغياب خصوم الذكاء الاصطناعي إذا انسحب اللاعب عبر الإنترنت. ومع ذلك، فإن هذه العيوب البسيطة لا تلقي بظلالها على الاستمتاع العام باللعبة.

تم دمج عملية إنشاء المسار في Make Way بسلاسة في طريقة اللعب. يتناوب اللاعبون في اختيار قطع المسار وإرفاقها في الوقت الفعلي، مما يؤدي إلى التوسع السريع في المسار. توفر قطاعات السباق تحكمًا خفيفًا وجذابًا بالمركبة، مما يحقق التوازن بين التحدي والتحكم. إن معرفة متى تستخدم المكابح والتنقل في المنعطفات بدقة هو المفتاح لضمان النصر.

أهم ما يميز Make Way هو مشاهدة المسار يتحول إلى مسار مليء بالعقبات الغادرة. إن إحاطة الزوايا بمشجعين عملاقين لإبعاد الخصوم عن المسار هو متعة مخادعة. تستخدم اللعبة نظام النقاط لتحديد الفائز، مع توفير نقاط التفتيش فرصة للاعبين الذين تم إقصاؤهم للعودة إلى الحياة. تضيف القطع والأوضاع وأشكال المركبات التجميلية غير القابلة للفتح إلى قيمة إعادة تشغيل اللعبة.

Make Way هي لعبة سباق آسرة ومبتكرة تضفي الإبداع وعدم القدرة على التنبؤ في هذا النوع. على الرغم من أنها قد تكون بها بعض القيود عند لعبها منفردًا، إلا أنها تتألق بلا شك كتجربة متعددة اللاعبين تضمن الضحك والمنافسة الشديدة. لذا اجمع أصدقاءك واستعد لصياغة دورات السباق الأكثر جنونًا في Make Way.