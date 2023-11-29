استمتع بتجربة إثارة كونك راكونًا مؤذيًا في تورونتو

هل حلمت يومًا بإحداث الفوضى واستكشاف المدينة كراكون؟ حسنا، الآن يمكنك! ابتكر المخرج جيسون ليفر، ومقره تورونتو، لعبة فيديو جديدة ومثيرة تسمى "Trash Panda" والتي تسمح للاعبين بالدخول في مخالب الراكون والانغماس في حبهم للقمامة. تم إصدار اللعبة في 15 نوفمبر، وقد اكتسبت بالفعل ما يلي.

مستوحاة من الفضول الناجم عن الوباء، اكتشف ليفر شغفًا بالبرمجة خلال فترة الإغلاق في عام 2021. وعلى مدار بضع سنوات، قام بتطوير لعبة "Trash Panda"، التي تدور أحداثها في قلب تورونتو. بفضل طريقة لعبها المرحة والغامرة، استحوذت اللعبة بسرعة على انتباه اللاعبين خلال مرحلة الاختبار التجريبي.

على عكس ألعاب الفيديو التقليدية ذات المستويات التي يمكنك التقدم من خلالها، تنقسم لعبة "Trash Panda" إلى أحياء مختلفة، وتضم حاليًا جزيرة Algonquin وCabbagetown والشاطئ وSwansea ومحطة معالجة المياه. لدى Leaver خطط لتوسيع اللعبة من خلال إضافة حيين آخرين على الأقل، كما أنه منفتح على الاقتراحات من مجتمع الألعاب.

أثناء تنقل اللاعبين في شوارع تورونتو، يكون هدفهم بسيطًا: خلق أكبر فوضى ممكنة. إن بساطة اللعبة والتمثيل الدقيق لأجواء تورونتو لاقت صدى لدى اللاعبين من جميع الأعمار. في الواقع، بعض اللاعبين، وخاصة الأطفال، يأخذون اللعبة على محمل الجد لدرجة أنهم لا يتركون سلة المهملات دون أن يقلبوها.

على الرغم من أن حيوانات الراكون قد تكون لطيفة، إلا أنها قد تكون مدعاة للقلق في الحياة الواقعية. منذ تفشي جائحة كوفيد-19، شهدت تورنتو طفرة في سلوك الراكون العدواني، مما دفع إلى إصدار تحذيرات لتجنب التفاعل معهم. وفي ضوء ذلك، توفر لعبة الفيديو "Trash Panda" بديلاً آمنًا وممتعًا لعشاق الراكون.

يعتقد ليفر أن لعبة مثل "Trash Panda" تجسد روح تورونتو بشكل مثالي وتتوقع أن تحظى باستقبال جيد من قبل المجتمع. إذا كنت متشوقًا لبدء مغامرة مثيرة مع حيوانات الراكون، فإن لعبة "Trash Panda" متاحة للشراء على Steam مقابل 9.99 دولارًا.

لمزيد من المعلومات حول "Trash Panda" وتجربة عالم غريب الأطوار من حيوانات الراكون المؤذية، قم بزيارة موقع اللعبة على الويب.

أسئلة وأجوبة

1. ما هي تكلفة "Trash Panda"؟

"Trash Panda" متاح للشراء على Steam بسعر 9.99 دولارًا.

2. هل يمكنني اقتراح أحياء جديدة للعبة؟

قطعاً! جيسون ليفر، مبتكر لعبة "Trash Panda"، منفتح على اقتراحات مجتمع الألعاب لأحياء جديدة لإضافتها إلى اللعبة.

3. هل "تراش باندا" مناسب للأطفال؟

نعم، اللعبة مناسبة للاعبين من جميع الأعمار. ومع ذلك، قد يأخذ بعض الأطفال اللعبة على محمل الجد، ولا يتركون سلة المهملات دون أن يقلبوها.

4. هل يمثل "Trash Panda" تورونتو بدقة؟

نعم، يهدف فيلم "Trash Panda" إلى التقاط مزاج وروح تورونتو. سيتمكن اللاعبون من استكشاف الأحياء المختلفة وتجربة جوهر المدينة.