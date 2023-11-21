دراجة نارية وشاحنة تصادم، الطريق الرئيسي A16 مغلق في لودبورو

تم إغلاق الطريق الرئيسي A16 في كلا الاتجاهين في لودبورو بعد حادث خطير وقع بين دراجة نارية وشاحنة. وقع الاصطدام عند تقاطع جزيرة A16 بين الطريق الرئيسي وPear Tree Lane. تم الإبلاغ عن الحادث في الساعة 11.34 صباحًا يوم الثلاثاء 21 نوفمبر، مما دفع السلطات إلى نصح السائقين بتجنب المنطقة. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هناك إصابات نتيجة الاصطدام. تم الاتصال بشرطة لينكولنشاير للحصول على مزيد من المعلومات.

يشير نظام مراقبة حركة المرور Inrix إلى حركة مرور بطيئة من A18 Pear Tree Lane في Ludborough إلى Church Lane في Utterby. ويتم تشجيع الركاب على إيجاد طرق بديلة لتجنب أي تأخير.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

س: ما سبب الإغلاق؟

ج: الإغلاق بسبب حادث خطير بين دراجة نارية وشاحنة.

س: أين حدث الاصطدام؟

ج: وقع الاصطدام عند تقاطع الجزيرة A16 بين الطريق الرئيسي وPear Tree Lane في لودبورو.

س: هل أصيب أحد؟

ج: من غير المعروف حاليًا ما إذا كان أي شخص قد أصيب بجروح أثناء الاصطدام.

س: هل هناك أي تحديثات من الشرطة؟

ج: ذكرت شرطة لينكولنشاير أنه سيتم إصدار المزيد من التحديثات بمجرد توفرها.

يرجى ملاحظة أن هذا الوضع مستمر، وسنقدم التحديثات عندما يصبح من الممكن الوصول إلى مزيد من المعلومات.

المصدر: لينكولنشاير لايف