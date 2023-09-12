يقدم iPhone 15 من Apple معيار الشحن اللاسلكي من الجيل التالي

كشفت شركة Apple مؤخرًا عن تشكيلة iPhone 15 الجديدة، وأحد أبرز الميزات هو دعمها لـ Qi2، أحدث جيل من معيار الشحن اللاسلكي Qi، إلى جانب تقنية MagSafe الحالية. وهذا يجعل iPhone 15 أول هاتف ذكي يتميز بمعيار الشحن Qi2 الجديد. تم الإعلان عن Qi2 لأول مرة بواسطة Apple في يناير 2023.

ماذا يعني هذا بالنسبة لمستخدمي iPhone 15؟ حسنًا، هذا يعني أنه يمكنهم الآن شحن أجهزة iPhone الخاصة بهم باستخدام شواحن لاسلكية غير MagSafe دون المساس بالسرعة. في السابق، كان استخدام شاحن Anker اللاسلكي، على سبيل المثال، يحد من سرعة الشحن إلى 7.5 واط. في المقابل، يمكن لشاحن MagSafe توفير الشحن بقدرة تصل إلى 15 واط، مما يضاعف السرعة بشكل فعال. ومع ذلك، مع شواحن Qi2 اللاسلكية الجديدة التي تدعم ما يصل إلى 15 واط، يمكن لمستخدمي iPhone 15 الآن تجربة نفس سرعة الشحن السريع كما هو الحال مع تقنية MagSafe من Apple.

ولكن هذا ليس كل شيء. يستخدم Qi2، المستند إلى MagSafe من Apple، المغناطيس أيضًا لتوصيل iPhone بالشاحن بشكل آمن، مما يضمن تجربة شحن مستقرة وموثوقة. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين الاستمرار في الاستمتاع براحة وسهولة MagSafe مع الاستفادة من التوافق الأوسع لمعيار Qi.

وبصرف النظر عن السرعة والتوافق المحسنين، فإن اعتماد معيار Qi2 يوفر أيضًا الفرصة للمصنعين لتقديم ملحقات متوافقة مع MagSafe بأسعار معقولة. نظرًا لأن Qi2 لا يتضمن رسوم ترخيص من Apple، فإنه يفتح المجال أمام مجموعة واسعة من الخيارات الملائمة للميزانية للعملاء.

وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يدعم Qi2 سرعات شحن أسرع في المستقبل. ومع توفر المزيد من أجهزة الشحن المتوافقة مع Qi2 في السوق، سيتمكن مستخدمو iPhone الذين لديهم أجهزة تدعم المعيار الجديد من الاستفادة الكاملة من إمكانات الشحن المحسنة هذه.

المصادر: حدث Apple Wonderlust