فنزويلا تؤكد ملكية منطقة إيسيكويبو في غيانا وتستكشف استخراج الموارد

أصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو توجيها للشركات المملوكة للدولة للبدء فورا في استكشاف واستغلال النفط والغاز والموارد المعدنية في منطقة إيسيكويبو في غيانا. وهذه المنطقة، التي تزيد مساحتها عن مساحة اليونان، غنية بالموارد القيمة التي تدعي فنزويلا أنها ملك لها. ويأتي إعلان مادورو بعد استفتاء ناجح صوتت فيه الأغلبية لصالح تأكيد فنزويلا سيادتها على المنطقة.

ويعتزم مادورو منح تراخيص تشغيل لاستكشاف واستغلال الموارد في منطقة إيسيكويبو بأكملها. ولدعم هذه الجهود، أمر بإنشاء فروع محلية للشركات العامة الفنزويلية، بما في ذلك شركة النفط العملاقة PDVSA وتكتل التعدين Corporación Venezolana de Guayana.

ولم تتضح بعد تفاصيل الكيفية التي تخطط بها إدارة مادورو لممارسة الولاية القضائية على الإقليم، بمجرد إعلانه رسميًا جزءًا من فنزويلا. وسيناقش الأمر مجلس الأمة الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم لإصدار التشريعات اللازمة.

وبالإضافة إلى استغلال الموارد، أعلن مادورو أيضًا عن إنشاء منطقة عمليات دفاعية شاملة جديدة (زودي) في القطاع المتنازع عليه. تشبه هذه المنطقة القيادات العسكرية الخاصة التي تعمل في مناطق مختلفة من فنزويلا.

وتمثل منطقة إيسيكويبو، التي تبلغ مساحتها 61,600 ميل مربع، ثلثي أراضي غيانا. ومع ذلك، فإن لفنزويلا مطالبات تاريخية بإيسيكويبو، معتبرة إياها جزءًا من أراضيها بسبب الحدود خلال الفترة الاستعمارية الإسبانية. تعود الخلافات حول الحدود إلى عام 1899 عندما قرر محكمون دوليون بشأن الحدود التي قبلتها غيانا، التي كانت مستعمرة بريطانية آنذاك.

وقد قوبل هذا الإعلان بإدانة من غيانا، واتهمت فنزويلا بمحاولة ضم الأرض. قدمت غيانا استئنافًا إلى محكمة العدل الدولية سعيًا إلى حل المطالبات المتنافسة. وأمرت محكمة العدل الدولية فنزويلا بعدم اتخاذ أي إجراء يغير الوضع الراهن حتى صدور حكم، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

يسلط التوتر المتصاعد بين فنزويلا وجويانا بشأن منطقة إيسيكويبو الضوء على أهمية حل النزاعات الحدودية من خلال الوسائل الدبلوماسية. إن استغلال الموارد في المنطقة له آثار كبيرة على كلا البلدين، والتوصل إلى حل سلمي أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.