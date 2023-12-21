خلق السحر: فن صنع شموع شمع العسل المورافي

ملخص: يعود تقليد صنع شموع شمع العسل المورافية إلى عام 1747 في ويتيرافيا بألمانيا. واليوم، يجتمع المتطوعون في المكتب التجاري لكنيسة مورافيا المركزية في بيت لحم لمواصلة عمل المحبة هذا. الشموع، المصنوعة من 533 رطلاً من شمع العسل، و1.5 ميل من الفتيل، وقطعة من القهوة والكعك، ترمز إلى نقاء المسيح وتهيئ الحالة المزاجية لخدمات ضوء الشموع خلال موسم عيد الميلاد.

في الطابق السفلي من مكتب الأعمال التابع لكنيسة مورافيا المركزية، تنبض الحياة بآلة جيدة التشحيم في شهر سبتمبر من كل عام. هذا هو المكان الذي يجتمع فيه المتطوعون، المسلحون بشغفهم، لخلق سحر شموع شمع العسل المورافية. ولكن الأمر لا يتعلق فقط بالشموع نفسها؛ إنه الحب والرعاية والتفاني الذي يدخل في صنع كل واحد.

تعود أصول هذا التقليد إلى الأيام المظلمة لعام 1747 في ويتيرافيا بألمانيا. جلب الأسقف جون دي واتفيل الضوء إلى عالم يكتنفه الصراع السياسي والظلام. ألهمت خدماته الوقفية على ضوء الشموع الأمل والترقب لوصول المسيح الطفل. وكرمز للنقاء، حصل كل طفل على شمعة من شمع العسل بشريط أحمر يمثل دم المسيح. كانت شعلة الشمعة بمثابة تذكير بتضحية المسيح.

انتشر هذا التقليد المؤثر في جميع أنحاء أوروبا وشق طريقه في النهاية إلى بيت لحم. وفقًا لمذكرات المدينة، أقيمت أول خدمة على ضوء الشموع في مورافيا في العالم الجديد في عام 1756، مما أدى إلى ترسيخ التقليد داخل المجتمع إلى الأبد.

اليوم، تبدأ عملية صنع الشموع بإذابة شمع العسل، الذي يُسكب بعناية في القوالب. يتم تحويل الطوب الأصفر اللامع الناتج من شمع العسل إلى شموع مقاس 6 بوصات باستخدام 1.5 ميل من الفتيل. ولكن ليس الشمع والفتيل فقط هو الذي يضفي الحياة على هذه الشموع؛ هناك شيء إضافي خاص يغذي العملية - 160 كوبًا من القهوة و12 دزينة من الكعك اللذيذ. تعمل هذه الأشياء بمثابة الغبار الخيالي الذي يحافظ على نشاط المتطوعين وتركيزهم.

بما أن الشموع مصنوعة بمحبة، فإنها تجسد روح عيد الميلاد التي تتألق بشكل مشرق أثناء خدمات ضوء الشموع في جميع أنحاء وادي ليهاي. تقف هذه الشموع، بشمع العسل النقي ولهيبها النابض بالحياة، كرمز للأمل والتضحية والحب الدائم الذي يمثله عيد الميلاد.

لذا، في المرة القادمة التي تشعل فيها شمعة شمع العسل المورافية، خذ لحظة لتقدير السحر الكامن وراءها، الذي ابتكرته الأيدي والقلوب والطعام اللذيذ الذي يغذي هذا التقليد الساحر.