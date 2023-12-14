تؤدي فرص مساعد الطيار الآلي من Microsoft إلى تحقيق توقعات متفائلة للإيرادات

يشير تحليل حديث أجرته شركة Macquarie إلى أن محفظة مساعدي الذكاء الاصطناعي من Microsoft لديها القدرة على تحقيق إيرادات كبيرة للشركة. ونتيجة لذلك، قامت شركة Macquarie برفع السعر المستهدف لسهم Microsoft إلى 430.00 دولارًا أمريكيًا من 405.00 دولارًا أمريكيًا، مع الحفاظ على تصنيف الأداء المتفوق.

يشير التحليل إلى أن عروض مساعد الذكاء الاصطناعي الحالية من Microsoft يمكن أن تحقق إيرادات إضافية تبلغ حوالي 9.1 مليار دولار. ومن المتوقع أن تأتي هذه الزيادة في الإيرادات بهامش إجمالي مرتفع يتراوح بين 61% و91%. في سيناريو الحالة الأساسية، قد يؤدي ذلك إلى زيادة قدرها 0.49 دولار في ربحية السهم (EPS) بحلول السنة المالية 2026.

ومع ذلك، في سيناريو متفائل مع ارتفاع معدلات التبني وكثافة المستخدمين لكل جهاز، يمكن أن يصل تعزيز ربحية السهم إلى 2.17 دولارًا. من ناحية أخرى، فإن التقدير الأكثر تحفظًا، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض معدلات التبني والاستخدام المكثف من قبل مجموعة أصغر من مستخدمي الطاقة، يتوقع زيادة أكثر تواضعًا قدرها 0.06 دولار في ربحية السهم.

ولتقييم الإيرادات المحتملة، أخذ المحللون في الاعتبار معدلات اعتماد كل منتج مساعد للذكاء الاصطناعي بحلول نهاية السنة المالية 2025. وتشير الرؤى الواردة من قادة الصناعة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى أن الشركات ستقضي السنة المالية 2024 في تقييم هذه التطبيقات واختبارها بشكل تجريبي. . ويتوقع المحللون أن تؤدي هذه العملية إلى اعتماد كبير بدءًا من عام 2025، بمجرد اكتمال التقييمات الأولية وتوافر البيانات حول فعالية مساعدي الطيارين العاملين بالذكاء الاصطناعي.

يعتقد محللو Macquarie أن Microsoft يمكن أن تولد ما يقرب من 7.3 مليار دولار من الإيرادات السنوية المتكررة الإضافية (ARR) من منتج M365 Copilot وحده، بحلول نهاية السنة المالية 2025. ويستند التقدير إلى معدل استيعاب قدره 5٪، مما يعني حوالي 20 مليون مستخدم. . يجد المحللون أن هذا التقدير معقول، مع الأخذ في الاعتبار أن سعر M365 Copilot هو 30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا لعملاء M365 E3 أو E5، وكذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لديها تراخيص M365 Business Standard أو Business Premium.

بشكل عام، توفر فرص مساعد الذكاء الاصطناعي لدى Microsoft إمكانات نمو واعدة للشركة. ومع احتمال تحقيق إيرادات إضافية بمليارات الدولارات وزيادة ربحية السهم، فليس من المستغرب أن يكون المحللون متفائلين بشأن آفاق مايكروسوفت المستقبلية.