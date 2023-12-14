شركة Macquarie تزيد السعر المستهدف لشركة Microsoft، مشيرةً إلى إمكانات الإيرادات التي يوفرها برنامج AI Copilot

قامت شركة Macquarie، وهي شركة خدمات مالية رائدة، برفع السعر المستهدف لـ Microsoft إلى 430.00 دولارًا أمريكيًا، بعد أن كان 405.00 دولارًا أمريكيًا، مع الحفاظ على تصنيف الأداء المتفوق. كان القرار مدفوعًا بفرص الإيرادات المحتملة التي توفرها محفظة Microsoft AI copilot، والتي تقدر Macquarie أنها يمكن أن تحقق إيرادات إضافية تبلغ حوالي 9.1 مليار دولار.

وفقًا للتحليل، تتمتع منتجات الذكاء الاصطناعي المساعدة من Microsoft بالقدرة على تحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات بهامش إجمالي مرتفع يتراوح بين 61% و91%. في سيناريو الحالة الأساسية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة قدرها 0.49 دولار في ربحية السهم (EPS) بحلول السنة المالية 2026. ومع ذلك، في سيناريو متفائل مع زيادة استيعاب وكثافة المستخدمين لكل جهاز، يمكن أن يصل تعزيز ربحية السهم إلى أعلى مستوى مثل 2.17 دولار.

تم تقييم الإيرادات المحتملة لمحفظة مساعد الذكاء الاصطناعي من Microsoft من خلال تحليل معدلات اعتماد كل منتج بحلول نهاية السنة المالية 2025. وتشير رؤى الصناعة من قادة الذكاء الاصطناعي إلى أن الشركات ستقضي السنة المالية 2024 في تقييم هذه التطبيقات واختبارها بشكل تجريبي. ومن المتوقع أن يتبع ذلك اعتماد كبير في عام 2025، بمجرد الانتهاء من التقييمات الأولية وتوافر البيانات حول فعالية مساعدي الطيارين العاملين بالذكاء الاصطناعي.

وتعليقًا على الإيرادات المحتملة، صرح محللون من Macquarie، "في حالتنا الأساسية، نقدر أن Microsoft يمكن أن تولد ما يقرب من 7.3 مليار دولار أمريكي من ARR الإضافي من M365 Copilot بحلول نهاية السنة المالية 25 من حوالي 20 مليون مستخدم بمعدل استيعاب يبلغ 5٪ يدل. نعتقد أن هذا أمر معقول نظرًا لأن M365 Copilot متاح للشراء بسعر 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا من قبل عملاء M365 E3 أو E5، أو من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لديها تراخيص M365 Business Standard أو Business Premium.

يعكس السعر المستهدف المتزايد لـ Macquarie فرص النمو المحتملة لشركة Microsoft من خلال محفظة مساعد الطيار الخاصة بالذكاء الاصطناعي. ومع الزيادة المتوقعة في الإيرادات وعائدات السهم، من المتوقع أن تواصل الشركة أداءها الإيجابي في السنوات القادمة.