مالك شركة Macomb Township Fence يقر بأنه مذنب في تهم الاحتيال

لم تدافع لورا ماري ديتز، مالكة شركة سياج بلدة ماكومب، عن أي منافسة في سبع تهم بالسرقة عن طريق التحويل بين 1,000 دولار و20,000 دولار. واتهم ديتز، الذي يملك شركة ديتز فينس، بأخذ ودائع من العملاء لكنه فشل في أداء العمل المتعاقد عليه. وكجزء من صفقة الإقرار بالذنب، وافقت على دفع ما يقرب من 35,000 دولار كتعويض لثمانية ضحايا.

تتضمن صفقة الإقرار بالذنب الرفض الفوري لثلاث من القضايا العشر المرفوعة ضد ديتز، وسيتم رفض القضايا المتبقية إذا تمكنت من دفع التعويض بالكامل. ومن المقرر أن يصدر الحكم على ديتز في الأول من فبراير/شباط، حيث تطالب بعقوبة مؤجلة تسمح بالفصل من الخدمة إذا أوفت بالتزاماتها بالدفع.

كانت ديتز موضع اهتمام وسائل الإعلام، حيث ظهرت قضيتها في مقاطع "Hall of Shame" على قناة WJBK-TV (القناة الثانية). من المحتمل أن يكون هذا التعرض قد ساهم في توجيه التهم الإضافية ضدها من قبل المدعين العامين في ماكومب.

وبالإضافة إلى التهم الجنائية، يواجه ديتز أيضًا دعاوى قضائية مدنية. في سبتمبر الماضي، رفع أحد الأشخاص دعوى قضائية ضدها بمبلغ 2,000 دولار في محكمة المقاطعة 41A، مما أدى إلى حكم افتراضي بقيمة 2,100 دولار ضد ديتز. كما رفعت Discover Bank دعوى قضائية ضدها بمبلغ 5,000 دولار، وحصلت على حكم افتراضي بقيمة 5,175 دولارًا.

علاوة على ذلك، تم توجيه تهمة انتهاك قانون البناء ضد ديتز من قبل بلدة ماكومب. ولا يزال القرار في هذه القضية معلقا.

تسلط المشاكل القانونية الواسعة التي يواجهها ديتز الضوء على أهمية إجراء بحث شامل والعناية الواجبة عند اختيار المقاول أو مزود الخدمة. إنه بمثابة تذكير للمستهلكين بضرورة توخي الحذر واليقظة عند الدخول في اتفاقيات، خاصة عند التعامل مع المعاملات المالية الكبيرة.