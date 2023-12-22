القبض على ثلاثة مشتبه بهم في مقاطعة ماكومب لقيادتهم سيارات الدفع الرباعي المسروقة

ألقت السلطات في مقاطعة ماكومب بولاية ميشيغان القبض على ثلاثة أفراد لتورطهم في قيادة سيارة دفع رباعي مسروقة في بلدة هاريسون. وقع الحادث عندما حاول أحد النواب إيقاف حركة المرور على سيارة فورد إيدج المسروقة. لكن سائق السيارة ذات الدفع الرباعي زاد من سرعته وحاول التهرب من جهود النائب. في النهاية، أوقف السائق السيارة خلف شركة محلية، وفر اثنان من الركاب سيرًا على الأقدام، بينما تم القبض على الثالثة، وهي امرأة تبلغ من العمر 25 عامًا من ديترويت، في مكان الحادث.

وسرعان ما ألقت سلطات إنفاذ القانون القبض على أحد المشتبه بهم الهاربين، وهو رجل يبلغ من العمر 37 عامًا من بلدة هاريسون. وفي البداية أفلت المشتبه به الآخر من القبض عليه ولكن تم العثور عليه لاحقًا مختبئًا خلف مبنى في المنطقة. تم استدعاء نواب إضافيين وتم إنشاء محيط للمساعدة في البحث. وتم نشر وحدات K9 وطائرات بدون طيار لتحديد مكان المشتبه به. وبمساعدة وصف أحد الشهود، تم القبض على رجل بلدة هاريسون واحتجازه.

والمشتبه بهم الثلاثة محتجزون حاليًا في سجن المقاطعة، في انتظار توجيه الاتهام إليهم. تم استرداد السيارة المسروقة وإعادتها إلى مالكها الشرعي.

يعد هذا الحادث بمثابة مثال آخر على التزام سلطات إنفاذ القانون بضمان سلامة وأمن المجتمع. ومن خلال إجراءاتهم السريعة وتنسيقهم، تمكن مكتب عمدة مقاطعة ماكومب من القبض بنجاح على المشتبه بهم المتورطين في هذه القضية واستعادة السيارة المسروقة. وتساعد هذه الجهود في ردع النشاط الإجرامي وحماية الأبرياء.