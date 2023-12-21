يمكن للتعلم الآلي توقع السلوكيات العدوانية لدى الشباب المصابين بالتوحد

وجدت دراسة حديثة أن تقنيات التعلم الآلي يمكنها التنبؤ بدقة بالسلوكيات العدوانية الوشيكة لدى الشباب المرضى المصابين بالتوحد. ومن خلال تحليل التغيرات في علم وظائف الأعضاء المحيطي، تمكن الباحثون من تطوير نموذج تنبؤي يحدد السلوكيات العدوانية قبل حدوثها.

وفحصت الدراسة، التي أجراها فريق من الباحثين من جامعة نورث إيسترن في بوسطن، البيانات التي تم جمعها من 70 مريضاً نفسياً مصاباً بالتوحد. أظهر هؤلاء الأفراد سلوكًا مؤذيًا للذات، أو خللًا في تنظيم المشاعر، أو عدوانًا تجاه الآخرين. ارتدى المشاركون جهاز استشعار بيولوجي يسجل الإشارات الفسيولوجية المحيطية، مما يسمح للباحثين باستخراج ميزات السلاسل الزمنية لتحليلها.

على مدار الدراسة، قام الباحثون بتوثيق 6,665 سلوكًا عدوانيًا خلال 429 جلسة ترميز ملاحظة. وشملت هذه السلوكيات إيذاء النفس، وعدم تنظيم المشاعر، والعدوان تجاه الآخرين. تم العثور على الانحدار اللوجستي ليكون المصنف الأكثر فعالية، مع متوسط ​​مساحة تحت منحنى خاصية تشغيل المستقبِل تبلغ 0.80. وهذا يعني أن النموذج كان قادرًا على التنبؤ بالسلوك العدواني بمستوى عالٍ من الدقة، حتى قبل ثلاث دقائق من بدايته.

الآثار المترتبة على هذا البحث كبيرة. ومن خلال استخدام التعلم الآلي لتوقع السلوكيات العدوانية، يمكن لمتخصصي الرعاية الصحية التدخل قبل حدوث هذه السلوكيات، مما قد يمنع الضرر الذي قد يلحق بالفرد والآخرين. وهذا يفتح إمكانيات جديدة للأنظمة الصحية المتنقلة للتدخل التكيفي في الوقت المناسب، مما يوفر فرصًا للتدخل الوقائي.

ويأمل الباحثون أن تساهم النتائج التي توصلوا إليها في تطوير استراتيجيات فعالة للحد من عدم القدرة على التنبؤ بالسلوك العدواني لدى الشباب المرضى المصابين بالتوحد. ومن خلال القيام بذلك، قد يكون هؤلاء الأفراد قادرين على عيش حياة أكثر إشباعًا والمشاركة بنشاط في منازلهم ومدارسهم ومجتمعاتهم.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحسين النموذج التنبئي والتحقق من صحته، ولكن هذه الدراسة تمهد الطريق للتطورات المستقبلية في استخدام التعلم الآلي لدعم الأفراد المصابين بالتوحد ومقدمي الرعاية لهم.