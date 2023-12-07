يُحدث التعلم الآلي ثورة في التنبؤ السطحي للمواد متعددة المكونات

أحدثت خوارزميات التعلم الآلي ثورة في مجال علوم المواد، حيث توفر تنبؤات أسرع وأكثر دقة للهياكل السطحية للمواد متعددة المكونات. في السابق، كان التنبؤ بهياكل سطح المادة كدالة للمتغيرات الديناميكية الحرارية محدودًا بالموارد الحسابية اللازمة لمحاكاة الطاقة الدقيقة وأخذ العينات الإحصائية. ومع ذلك، أدى النهج الجديد الذي يستخدم حلقة حسابية ثنائية الأوجه إلى تسريع طرق تسجيل الطاقة وأخذ العينات الإحصائية.

لقد طور الباحثون إمكانات تفاعلية للتعلم الآلي سريعة وقابلة للتطوير وفعالة من حيث البيانات، وتم تدريبها على حسابات نظرية الكثافة الوظيفية عالية الإنتاجية. ومن خلال استخدام التعلم النشط ذو الحلقة المغلقة، يمكن لهذه الخوارزميات التنبؤ بمخططات الطور السطحي للمواد متعددة المكونات. بالإضافة إلى ذلك، يتم تمكين أخذ عينات سلسلة ماركوف مونت كارلو في المجموعة الأساسية شبه الكبرى باستخدام المواقع السطحية الافتراضية.

توضح الدراسة فعالية هذا النهج الجديد من خلال التنبؤ بأسطح مواد GaN(0001)، وSi(111)، وSrTiO3(001)، والتي تتوافق مع العمل السابق وتكشف أيضًا عن نهايات سطحية لم يتم الإبلاغ عنها مسبقًا. يشير هذا إلى أن الإستراتيجية المقترحة يمكنها أن تصمم بشكل فعال أسطح المواد المعقدة وتكتشف نهايات سطحية جديدة لم تكن معروفة من قبل.

ومن خلال الجمع بين قوة التعلم الآلي وعمليات المحاكاة الحسابية، أصبح الباحثون الآن قادرين على التغلب على قيود الأساليب التقليدية وتسريع اكتشاف هياكل سطحية مادية جديدة. ولهذا التقدم آثار كبيرة على العديد من التطبيقات، مثل الحفز الكيميائي والإلكترونيات، حيث يعد فهم أسطح المواد وواجهاتها أمرًا بالغ الأهمية. ومع القدرة على التنبؤ بالهياكل السطحية بشكل أكثر كفاءة ودقة، يمكن للعلماء الآن اتخاذ قرارات أكثر استنارة في تصميم المواد وتحسينها لتطبيقات محددة.