جهاز Apple M3 MacBook Pro الجديد: أداء محسّن بسعر مخفض

إذا كنت تتطلع إلى جهاز Apple M14 MacBook Pro الجديد مقاس 3 بوصة، فهذه هي فرصتك للتوفير. تقدم أمازون حاليًا انخفاضًا في الأسعار على الطراز المبتدئ، الذي يتميز بوحدة معالجة مركزية ذات 8 نواة ووحدة معالجة رسومات ذات 10 نواة. كان سعره الأصلي 1,599 دولارًا، ويمكنك الآن الحصول عليه مقابل 1,449 دولارًا مشحونًا. هذا خصم بقيمة 150 دولارًا على جهاز كمبيوتر محمول تم إصداره مؤخرًا.

لكن المدخرات لا تتوقف عند هذا الحد. الطراز المرتفع سعة 1 تيرابايت معروض للبيع أيضًا بسعر 1,649 دولارًا، بانخفاض عن 1,799 دولارًا. لذا، سواء كنت تبحث عن مساحة تخزين أكبر أو خيار مناسب للميزانية، فلدينا العرض المناسب لك.

ما الذي يميز جهاز M3 MacBook Pro الجديد عن سابقاته؟ طرحت شركة Apple أحدث شريحة M3، وهي أول شريحة 3nm حتى الآن. بفضل وحدة المعالجة المركزية ذات 8 نواة، ووحدة معالجة الرسومات ذات 10 نواة، والمحرك العصبي ذي 16 نواة، توفر شريحة الهاتف المحمول هذه أفضل أداء من Apple حتى الآن. إنه مثالي للمهام المتعددة اليومية ويمكنه التعامل مع المشاريع الاحترافية مثل تحرير الصور عالية الدقة ومقاطع الفيديو بدقة 4K بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز جهاز MacBook Pro M3 بشاشة Liquid Retina XDR مذهلة مع معدلات تحديث ProMotion تبلغ 120 هرتز ودعم التدرج اللوني الواسع P3. يضيف لون Space Black الجديد لمسة من الرقي، بينما تضمن منافذ Thunderbolt ومخرج HDMI بدقة 8K وفتحة بطاقة SD خيارات الاتصال لجميع احتياجات الوسائط المتعددة الخاصة بك.

بفضل تصميمه الموفر للطاقة، يمكن لجهاز MacBook Pro تقديم أداء استثنائي طوال اليوم، سواء كنت تستخدم طاقة البطارية أو موصلاً بالكهرباء. ويمكنك الاعتماد على أدائه الموثوق لجميع مهامك المهنية والشخصية.

الأسئلة المتكررة

1. ما هي الميزة الرئيسية لجهاز M3 MacBook Pro الجديد؟

الميزة الرئيسية لجهاز M3 MacBook Pro الجديد هو الأداء المحسن مع أحدث شريحة M3، التي توفر وحدة معالجة مركزية ذات 8 نواة، ووحدة معالجة رسومات غرافيكية ذات 10 نواة، ومحرك عصبي مكون من 16 نواة.

2. ما المبلغ الذي يمكنني توفيره عند شراء جهاز M3 MacBook Pro للمبتدئين؟

يمكنك توفير 150 دولارًا على جهاز M3 MacBook Pro للمبتدئين، مع انخفاض السعر من 1,599 دولارًا إلى 1,449 دولارًا.

3. هل هناك تخفيضات على طراز 1 تيرابايت من جهاز M3 MacBook Pro؟

نعم، طراز 1 تيرابايت من M3 MacBook Pro معروض للبيع أيضًا بسعر 1,649 دولارًا، بانخفاض عن سعره الأصلي البالغ 1,799 دولارًا.

4. ما هي الميزات البارزة لجهاز M3 MacBook Pro؟

يتميز جهاز M3 MacBook Pro بشاشة Liquid Retina XDR مذهلة ومعدلات تحديث ProMotion تبلغ 120 هرتز ومنافذ Thunderbolt ومخرج HDMI بدقة 8K وفتحة بطاقة SD. كما أنه يأتي بلون Space Black الأنيق.