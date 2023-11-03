الكويكب Flyby يكشف عن زوج ثنائي مفاجئ

حصلت مهمة لوسي التابعة لناسا مؤخرًا على اكتشاف غير متوقع عندما حلقت بالقرب من أول كويكب لها. وكان للمركبة الفضائية، التي تحمل اسم لوسي، لقاء قريب مع الكويكب الصغير دينكينيش، الموجود في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري. وما اعتقده علماء الفلك في البداية أنه كويكب واحد، تبين أنه زوج ثنائي يتكون من صخرتين فضائيتين.

وأعرب الباحث الرئيسي عن لوسي في معهد أبحاث الجنوب الغربي، هال ليفيسون، عن سعادته، قائلاً إن Dinkinesh يرقى حقًا إلى مستوى اسمه، والذي يعني "رائع" في اللغة الأمهرية الإثيوبية. أكد ليفيسون على أهمية هذا الكشف، حيث كان من المقرر في الأصل أن تطير مهمة لوسي عبر سبعة كويكبات ولكنها واجهت الآن أحد عشر كويكبًا، بما في ذلك دينكينيش وقمرين طروادة.

اشتبه علماء الفلك لأول مرة في وجود ثنائي عندما اكتشفت مجموعة أدوات لوسي تغيرات في السطوع قبل اقتراب المركبة الفضائية. ويقدر عرض الكويكب الأكبر بنصف ميل (805 مترًا)، بينما يبلغ عرض الكويكب الأصغر 0.15 ميلًا (220 مترًا).

خلال أقرب اقتراب، وصلت لوسي إلى مسافة 265 ميلاً (425 كيلومترًا) من سطح الكويكب. سمح هذا القرب للمركبة الفضائية باختبار معداتها، بما في ذلك نظام التتبع الطرفي، الذي نجح في تحديد موقع الصخرة الفضائية ومتابعتها بشكل مستقل أثناء إبحارها بسرعة 10,000 ميل في الساعة (4.5 كيلومتر في الثانية).

وأعرب كيث نول، أحد علماء المشروع من مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، عن حماسته لدراسة هذه الكويكبات الفريدة. في حين يُظهر الثنائي بعض أوجه التشابه مع الكويكبين الثنائي ديديموس وديمورفوس القريبين من الأرض، اللذين رصدتهما مهمة DART، إلا أن هناك اختلافات مثيرة للاهتمام تستحق التحقيق.

ستساهم البيانات التي تم جمعها أثناء التحليق أيضًا في فهمنا للكويكبات الصغيرة من خلال توفير مقارنة قيمة لملاحظات بعثات ناسا السابقة. علاوة على ذلك، تعمل هذه المهمة على إعداد فريق لوسي للتحليق بالقرب من الكويكبات في المستقبل، مثل المواجهة القادمة مع حزام الكويكبات الرئيسي دونالدجوهانسون في عام 2025.

هدف لوسي الأساسي هو استكشاف أسراب كويكبات طروادة الخاصة بالمشتري. تنقسم هذه الأسراب إلى مجموعتين: تلك التي تسبق كوكب المشتري وتلك التي تليها. حتى الآن، اعتمدت معرفتنا بأحصنة طروادة بشكل أساسي على العروض الفنية والرسوم المتحركة نظرًا لموقعها البعيد. ومع ذلك، ستقدم لوسي صورًا عالية الدقة، مما يمنحنا نظرة متعمقة على هذه الصخور الفضائية الغامضة.

ومن المقرر أن تصل المركبة الفضائية إلى كويكبات طروادة في عام 2027، والتي سيختلف كل منها في الحجم واللون. ومن خلال دراسة هذه الكويكبات، تهدف مهمة لوسي إلى كشف ألغاز تكوين نظامنا الشمسي قبل 4.5 مليار سنة وفهم العمليات التي قادت الكواكب إلى مواقعها الحالية.

أسئلة وأجوبة

س: ماذا اكتشفت مهمة لوسي التابعة لناسا أثناء تحليقها؟

ج: قررت مركبة لوسي الفضائية أن ما كان يُعتقد في البداية أنه كويكب واحد هو في الواقع زوج ثنائي من الصخور الفضائية.

س: ما هي أحجام الكويكبات الأكبر والأصغر؟

ج: يقدر عرض الكويكب الأكبر بنصف ميل (805 مترًا)، بينما يبلغ عرض الكويكب الأصغر 0.15 ميلًا (220 مترًا).

س: ما هو الغرض من نظام التتبع الطرفي على مركبة لوسي الفضائية؟

ج: يسمح نظام التتبع النهائي للمركبة الفضائية بتحديد موقع صخرة فضائية ومتابعتها بشكل مستقل أثناء الطيران بسرعة عالية.

س: كيف ستساهم مهمة لوسي في فهمنا للكويكبات الصغيرة؟

ج: ستوفر البيانات التي تم جمعها أثناء التحليق رؤى ومقارنات قيمة مع ملاحظات بعثات ناسا السابقة للكويكبات الصغيرة.

س: ما أهمية كويكبات طروادة التي ستستكشفها لوسي؟

ج: سيوفر استكشاف لوسي لكويكبات طروادة صورًا عالية الدقة ويكشف أسرار تكوين نظامنا الشمسي، مما يوفر نظرة ثاقبة لتحديد مواقع الكواكب وأصل جوارنا الكوني.