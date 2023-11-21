نقدم لكم تطبيق Pixel Camera المحسّن مع ميزات جديدة ومثيرة

لقد تم منح تطبيق Pixel Camera الشهير من Google تحديثًا عصريًا، مما يوفر للمستخدمين تجربة تصوير فوتوغرافي وفيديو محسنة. تتميز أحدث عملية إعادة تصميم بشريط تمرير مناسب، مما يسمح بالانتقال السلس بين وضعي الصور والفيديو. سيجد المستخدمون، المصاحب لشريط التمرير هذا، زرًا جديدًا لإعدادات الصور/الفيديو على الجانب الأيسر، وزر Pro Controls حصريًا على Pixel 8 Pro على اليمين.

من خلال دمج تعليقات المستخدمين والاستفادة من أحدث التطورات التكنولوجية، يتميز تطبيق Pixel Camera الآن بواجهة مستخدم بديهية للغاية. سواء كنت تلتقط لحظات ثمينة بصور مذهلة أو تلتقط مقاطع فيديو نابضة بالحياة، فإن هذا التطبيق المحدث يضمن أقصى قدر من الراحة والمرونة.

يؤدي إدخال زر إعدادات الصور/الفيديو إلى تمكين المستخدمين من تخصيص تفضيلات الكاميرا الخاصة بهم بسهولة. بنقرة بسيطة، يمكنك ضبط إعدادات الكاميرا المختلفة بسهولة لتناسب تفضيلاتك الفردية. بدءًا من التعرض وتوازن اللون الأبيض وحتى خطوط الشبكة وإعدادات المؤقت، يتيح لك تطبيق Pixel Camera التحكم الكامل في تجربة التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو.

يأخذ Pixel 8 Pro هذه التجربة خطوة أخرى إلى الأمام من خلال إضافة زر Pro Controls. تزود هذه الميزة الحصرية المصورين ومصوري الفيديو المحترفين بإعدادات وعناصر تحكم متقدمة، مما يمكنهم من التقاط لحظات مذهلة بدقة وإبداع لا مثيل لهما. بدءًا من التركيز اليدوي وتعديلات سرعة الغالق وحتى خيارات تنسيق الفيديو الاحترافية، يضمن هاتف Pixel 8 Pro حصول المحترفين على الأدوات التي يحتاجونها لتحقيق رؤيتهم الفنية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. كيف يمكنني التبديل بين وضعي الصور والفيديو في تطبيق Pixel Camera؟

للتبديل بين وضعي الصور والفيديو، ما عليك سوى استخدام شريط التمرير المتوفر في الواجهة المعاد تصميمها لتطبيق Pixel Camera. قم بتحريكه نحو الوضع المطلوب، وستتحول الكاميرا على الفور إلى هذا الوضع.

2. هل يمكنني تخصيص إعدادات الكاميرا في تطبيق Pixel Camera؟

نعم، يسمح تطبيق Pixel Camera المحدث بتخصيص إعدادات الكاميرا. من خلال النقر على زر إعدادات الصورة/الفيديو، يمكنك الوصول إلى مجموعة من الخيارات لضبط التعرض وتوازن اللون الأبيض وخطوط الشبكة والمزيد.

3. ما هي عناصر التحكم الاحترافية في هاتف Pixel 8 Pro؟

توفر ميزة Pro Controls، الحصرية لهاتف Pixel 8 Pro، إعدادات وعناصر تحكم متقدمة مصممة للمصورين الفوتوغرافيين ومصوري الفيديو المحترفين. يتضمن خيارات للتركيز اليدوي، وتعديلات سرعة الغالق، وتنسيق الفيديو الاحترافي.

4. هل يتوفر تطبيق Pixel Camera المعاد تصميمه على جميع أجهزة Pixel؟

على الرغم من توفر تطبيق Pixel Camera المحسّن على معظم أجهزة Pixel، فإن ميزة Pro Controls حصرية لهاتف Pixel 8 Pro. لا يزال بإمكان مستخدمي طرز Pixel الأخرى الاستمتاع بالواجهة والوظائف المحسنة للتطبيق المحدث.