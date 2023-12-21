Hoosier Lotto يصنع مليونيرًا في سباق الدراجات النارية

وفقا لأحدث التقارير، أنشأ يانصيب Hoosier مليونيرا في بلدة سبيدواي الصغيرة بولاية إنديانا. تم بيع تذكرة فائزة بقيمة مذهلة تبلغ 44 مليون دولار على طريق سريع محلي، ولكن حتى الآن، لم يتقدم الفائز المحظوظ بعد للمطالبة بجائزته.

تم سحب الأرقام الفائزة في اليانصيب في 6 ديسمبر وهي 9-16-22-26-30-37. هذه الجائزة الكبرى الضخمة هي ثاني أكبر جائزة في تاريخ Hoosier Lotto، حيث أنتج سحب عام 2007 فقط فائزًا أكبر بقيمة 54.5 مليون دولار.

يحث مسؤولو اليانصيب الأشخاص الذين اشتروا التذاكر على إعادة التحقق من أرقامهم لمعرفة ما إذا كانوا قد أصبحوا أحدث مليونير في المدينة. سيحصل متجر Lucky Mart، حيث تم بيع التذكرة الفائزة، على مكافأة قدرها 100,000 دولار.

بمجرد أن يتقدم الفائز، سيتعين عليه تحديد موعد مع Hoosier Lotto وإحضار التذكرة الفائزة مع نموذج صالح لإثبات الهوية يحمل صورة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم خصم الضرائب من إجمالي المكاسب، مما يؤدي إلى دفع مبلغ مقطوع يبلغ حوالي 33.4 مليون دولار.

ينصح الخبراء الفائزين باليانصيب بطلب المساعدة من متخصصي المحاسبة للمساعدة في إدارة ثروتهم المكتشفة حديثًا. تقدم جمعية Indiana CPA موارد ونصائح للفائزين باليانصيب، بما في ذلك المعلومات الموجودة على موقعهم الإلكتروني وخط المساعدة على الرقم 317-726-5000.

مع تزايد الترقب في سباق الدراجات النارية، ينتظر السكان بفارغ الصبر أن يتقدم الشخص المحظوظ ويحصل على جائزته التي ستغير حياتهم. إذا قمت بشراء تذكرة لـ Hoosier Lotto، فهذا هو الوقت المناسب للتحقق مرة أخرى من هذه الأرقام ومعرفة ما إذا كنت أحدث مليونير في المدينة.