جائزة الملايين الضخمة التي لم تتم المطالبة بها والتي تبلغ قيمتها مليون دولار لا تزال قائمة، ولا يزال الفائز غير معروف

وفقًا لمسؤولي اليانصيب في نيوجيرسي، لا تزال جائزة Mega Millions البالغة مليون دولار متاحة للاستيلاء عليها، حيث لم يتقدم الفائز بعد. تم بيع التذكرة الفائزة في متجر بقالة Caba في بيرث أمبوي، الواقع خارج نيوارك مباشرةً. وكانت الأرقام الفائزة من السحب هي 1، و17، و22، و25، و30، وكان رقم Megaball هو 38. وبينما قام أحد حاملي التذاكر بمطابقة خمسة أرقام، لم يحصل أحد على الجائزة بعد.

في سحب Mega Millions الأخير الذي أُجري في الأول من ديسمبر، لم يفز أي لاعب بالجائزة الكبرى، مما أدى إلى زيادة قيمتها إلى 1 مليون دولار. ومع ذلك، قام ثلاثة لاعبين من ماساتشوستس ونيويورك وتكساس بمطابقة خمسة أرقام. تبلغ تكلفة لعب Mega Millions 355 دولار فقط، وتتراوح الجوائز من 2 دولار إلى مبلغ الجائزة الكبرى.

احتمالات الفوز بجائزة مليون دولار في Mega Millions هي واحد في 1 مليون، في حين أن احتمالات الفوز بالجائزة الكبرى هي واحد في 12.6 مليون. ومن المثير للاهتمام أن الفوز في Mega Millions يعتبر أكثر صعوبة من الفوز في Powerball.

عندما يتعلق الأمر بالمطالبة بالجائزة، فإن الفائزين بالجائزة الكبرى لديهم خياران: الحصول عليها على أقساط أو كمبلغ مقطوع. إذا اختار الفائز خيار القسط السنوي، فسيحصل على شيك واحد يتبعه 29 دفعة سنوية، كل منها أكبر بنسبة خمسة بالمائة من الدفعة السابقة. من ناحية أخرى، فإن أولئك الذين يختارون المبلغ المقطوع ستخضع مكاسبهم للضرائب الفيدرالية وربما ضرائب الولاية. يبلغ معدل الضريبة الفيدرالية على أرباح اليانصيب 24 بالمائة، وتختلف معدلات ضريبة الولاية عبر الولايات المتحدة. على سبيل المثال، لا توجد ضرائب حكومية على أرباح اليانصيب في فلوريدا وكاليفورنيا وتكساس، ولكن المعدل يبلغ ثمانية بالمائة في نيوجيرسي.

مع استمرار البحث عن الفائز المحظوظ بمليون دولار في Mega Millions، ننصح اللاعبين بالتحقق من تذاكرهم والمطالبة بجوائزهم قبل الموعد النهائي.