يتوسع كتالوج PlayStation Plus Classics من سوني مرة أخرى، وهذه المرة مع إضافة لعبة PSone Star Wars: الحلقة الأولى – The Phantom Menace. وتأتي هذه الأخبار بعد أن رصدت Gematsu تقييمًا لمغامرة 1999 في تايوان، يشير إلى أنها ستكون متاحة على كل من PS4 وPS5.

تعمل Disney بشكل وثيق مع Sony لجلب عدد من ألعاب Disney القديمة إلى تشكيلة PlayStation Plus Classics. في الشهر الماضي فقط، أفادت IGN عن العديد من الألعاب، بما في ذلك Buzz Lightyear of Star Command، وThrillville: Off the Rails، وThrillville، والتي من المقرر إصدارها جميعًا لأجهزة PS4 وPS5. والآن، يمكن إضافة Star Wars: الحلقة الأولى – The Phantom Menace إلى القائمة المتزايدة من الأفلام المفضلة التي تثير الحنين.

تم تطويره ونشره بواسطة LucasArts باعتباره تعديلًا للفيلم، Star Wars: الحلقة الأولى - The Phantom Menace، ويتميز بإعدادات وشخصيات مألوفة من الحلقة الأولى. ومع ذلك، تلقت اللعبة آراء متباينة عند إصدارها الأولي، مع مراجعتنا الخاصة التي أعادت النتيجة من 6.2.

أما بالنسبة لكتالوج ألعاب PlayStation Plus القادم لشهر ديسمبر، فلم تصدر شركة Sony إعلانًا رسميًا بعد. ولكن مع سلسلة الإصدارات الأخيرة وإضافة Star Wars: الحلقة الأولى – The Phantom Menace، يمكن للمعجبين توقع تضمين المزيد من العناوين المثيرة.

من المؤكد أن محبي سلسلة Star Wars ومالكي PlayStation على حدٍ سواء سيكونون سعداء باحتمالية إحياء تجربة الألعاب الكلاسيكية هذه. ترقبوا المزيد من التحديثات على كتالوج PlayStation Plus Classics واستعدوا للشروع في مغامرة ملحمية في مجرة ​​بعيدة جدًا. نرجو أن تكون القوة معك!