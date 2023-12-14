يقدم المعسكر التدريبي الجديد لمساعد طب الأسنان حلاً لنقص القوى العاملة

ملخص: تواجه مقاطعة سان لويس أوبيسبو نقصًا كبيرًا في مساعدي طب الأسنان، وفقًا لجمعية طب الأسنان الأمريكية. استجابة لهذه الحاجة الملحة، أعلنت SLO Partners، وهي منظمة محلية متخصصة في برامج تحسين المهارات المهنية والتدريب المهني، عن إطلاق معسكر تدريبي جديد لمساعد طب الأسنان. يهدف البرنامج إلى توفير تدريب سريع للأفراد المهتمين بأن يصبحوا مساعدين لطب الأسنان والمساعدة في سد الفجوة بين العرض والطلب في الصناعة.

مع ما يقرب من 40 بالمائة من أطباء الأسنان في المقاطعة الذين يتطلعون بنشاط إلى توظيف مساعدي طب الأسنان، أصبح النقص مصدر قلق كبير. يسلط الدكتور جيمي فورستر، طبيب أسنان الأطفال في Coastal Pediatric Dentistry، الضوء على أهمية مساعدي طب الأسنان في هذا المجال، قائلاً: "أنا لا شيء بدون مساعدي طب الأسنان. يمكن لأطباء الأسنان أن يفعلوا الكثير فقط. أعرف كيف أصلح أسناني، لكن لا أستطيع أن أفعل ذلك بنفسي”.

لمعالجة هذه المشكلة الملحة، سيستضيف SLO Partners المعسكر التدريبي لمساعد طب الأسنان بدءًا من فبراير 2024. وسيجمع المعسكر التدريبي، الذي يمتد على مدى ثلاثة أسابيع، بين التدريب الشخصي والتدريب عبر الإنترنت لتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للعمل في مجال طب الأسنان. مساعدة طب الأسنان. سيغطي البرنامج موضوعات رئيسية مثل مرحبًا بك في طب الأسنان، وخدمة العملاء، وقانون ممارسة طب الأسنان، والإنعاش القلبي الرئوي/دعم الحياة الأساسي، ومكافحة العدوى.

يؤكد بول بيتي، مدير العلاقات التجارية في SLO Partners، على أهمية دعم مجتمع الرعاية الصحية المحلي من خلال مبادرات مثل المعسكر التدريبي. "هناك حاجة كبيرة للعاملين في مجال الرعاية الصحية في مجتمعنا، وهذا يشمل صناعة طب الأسنان أيضًا. "نحن نحاول تلبية هذه الاحتياجات والشراكة مع الشركات المحلية ومجتمعنا،" يوضح بييت.

يمكن للأفراد المهتمين التسجيل في Dental Assistant Bootcamp، بسعر التسجيل المبكر 99 دولارًا حتى 15 يناير 2024، و149 دولارًا بعد ذلك. تتوفر المنح الدراسية أيضًا للمساعدة في جعل البرنامج في متناول مجموعة واسعة من المرشحين.

بينما تتخذ مقاطعة سان لويس أوبيسبو خطوات استباقية لمعالجة النقص في مساعدي طب الأسنان، يقدم المعسكر التدريبي حلاً واعدًا لجذب الأفراد وتدريبهم للحصول على وظائف مجزية في صناعة طب الأسنان.