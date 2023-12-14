حديقة حيوان كولومبوس تحتفل بولادة نادرة لإنسان الغاب المهدد بالانقراض

تحتفل حديقة حيوان كولومبوس في ولاية أوهايو بوصول أنثى إنسان الغاب البورنيية الصغيرة، مما يمثل أول ولادة لهذه الأنواع المهددة بالانقراض في حديقة الحيوان منذ أكثر من ستة عقود. وُلد صغير إنسان الغاب لخالي البالغ من العمر سبعة عشر عامًا في 28 نوفمبر. على الرغم من كونها أمًا لأول مرة، فقد أظهرت كالي قدرًا كبيرًا من الاهتمام والاهتمام تجاه طفلتها، حيث أمضت وقتًا في العناية بها واحتضانها. وذكرت حديقة الحيوان أن الطفل يبدو بصحة جيدة وقويًا.

استعدادًا للولادة، تم فصل خليل مؤقتًا عن حيوانات الغابة الأخرى. ومع ذلك، تجري الآن مقدمات بين والد الطفل، سولانجو البالغ من العمر ثلاثين عامًا، ودامبلين البالغة من العمر تسعة وأربعين عامًا. وفقًا لحديقة الحيوان، فإن المقدمة الأولية بين إنسان الغاب سارت بشكل جيد. يوصف سولانجو بأنه أب وقائي ولكنه لطيف وصبور. يُظهر كل من سولانجو ودومبلين اهتمامًا بالطفل بينما يحترمان أيضًا مساحة خالي.

تم إدراج إنسان الغاب على أنه مهدد بالانقراض بشدة في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. تمت التوصية باقتران كالي وسولانجو من خلال خطة بقاء الأنواع، وهي مبادرة تهدف إلى الحفاظ على التنوع الجيني بين الأنواع المهددة بالانقراض.

من أجل السماح لعائلة إنسان الغاب بالترابط، تم إغلاق موطن المشاهدة الداخلي لإنسان الغاب في حديقة الحيوان في أستراليا ومنطقة الجزر مؤقتًا أمام الزوار. ويضمن هذا الإغلاق بيئة هادئة وسلمية لعائلة إنسان الغاب المتنامية.

إن ولادة هذا الحيوان الصغير من إنسان الغاب ليست فقط سببًا للاحتفال في حديقة حيوان كولومبوس ولكنها توفر أيضًا الأمل في الحفاظ على هذه الأنواع المهددة بالانقراض. تساهم جهود التكاثر الناجحة التي تبذلها حديقة الحيوان في الحفاظ على مجموعات إنسان الغاب وزيادة الوعي حول محنتهم في البرية.