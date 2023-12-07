حانة Greenport الحبيبة تحت ملكية جديدة

تم تغيير ملكية Whisky Wind Tavern الشهير في Greenport، والذي يقع في Front Street، مؤخرًا، مما يمثل نهاية حقبة وبداية فصل جديد لهذه الوجهة المحبوبة. قرر جيم وكريس كولمان، اللذان كانا المالكين لأكثر من 29 عامًا، البيع بسبب الإرهاق والرغبة في نقل عصا القيادة إلى جيل جديد. في حين لم يتم تسمية المالكين الجدد، فقد ورد أنهم يخططون للاحتفاظ بتقاليد الحانة المحبوبة.

بالنسبة لجيم وكريس، كانت إدارة Whisky Wind Tavern تجربة ذات معنى عميق. لقد اعتزوا بالعلاقات التي بنوها مع عملائهم وموظفيهم، معتبرينهم جزءًا من عائلتهم الممتدة. إن الذكريات التي صنعوها على مر السنين، بدءًا من العرض الذي تم تقديمه في وسط ليلة سبت مزدحمة وحتى المقالب التي تم لعبها على بعضهم البعض وعلى جيرانهم، سوف تستمر مدى الحياة.

وبالنظر إلى المستقبل، شاركت عائلة كولمان خططها للمستقبل. سيبقي جيم نفسه مشغولًا بمشاريعه ووظائفه الجانبية، بينما سيواصل كريس العمل كمساعد مسجل في مستشفى محلي حتى التقاعد. لديهم أيضًا عدد قليل من الرحلات المخططة لقائمة الجرافات.

مع انتشار أخبار تغيير الملكية، توجه العملاء إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن امتنانهم وذكرياتهم الجميلة عن Whisky Wind Tavern. لقد كانت الحانة مكانًا آمنًا ودعمًا للكثيرين، وملاذًا يشعرون فيه بأنهم مسموعون وموثوقون ومحميون. من أعياد الميلاد إلى حفلات الزفاف، كانت الرياح الويسكي هي الخلفية لعدد لا يحصى من الذكريات العزيزة.

إلى أصدقائهم وعملائهم القدامى، يرسل كريس وجيم رسالة حب وتشجيع صادقة. إنهم يحثون الجميع على أن يعيشوا أفضل حياتهم، وأن يكونوا لطفاء مع أنفسهم ومن حولهم، ويتذكروا أن السعادة عابرة. ويذكروننا أن اللطف معدي.

مع وجود مالكيها الجدد على رأس الإدارة، من المقرر أن تبدأ Whisky Wind Tavern فصلًا جديدًا مع الحفاظ على الروح والسحر الذي جعلها مكانًا مميزًا للتجمع في جرينبورت. ينتظر المجتمع بفارغ الصبر هذا الفصل التالي في تاريخ الحانة.