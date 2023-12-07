تم تسمية مضيف راديو سينسيناتي المحبوب بـ Grand Marshal في موكب يوم افتتاح Reds لعام 2024

تم الإعلان عن جيم سكوت، وهو شخصية محبوبة في مدينة سينسيناتي، باعتباره المارشال الأكبر لاستعراض يوم افتتاح Reds لعام 2024. وسيقام العرض السنوي، وهو تقليد عزيز في سينسيناتي، يوم الخميس 28 مارس عند الظهر.

سكوت، الذي تقاعد في عام 2015 بعد ما يقرب من 50 عامًا كمضيف صباحي لراديو 700 WLW، معروف بتصرفاته المبهجة وعرضه السريع. لقد عبر دائمًا عن حبه للعلاقة الحميمة التي يبثها الراديو كوسيلة، وكثيرًا ما يقول: "إنه أنا وأنت فقط".

بعد أن بدأ حياته المهنية في الراديو في سينسيناتي عام 1968، أصبح سكوت جزءًا من عائلة WLW منذ عام 1984. ومع ذلك، فقد شارك مؤخرًا بعض الأخبار المفجعة. في منشور عاطفي، كشف سكوت أنه تم تشخيص إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري (ALS). وقد أثر المرض على صوته وقدرته على المشي، لكنه يظل مصمماً على عدم الاستسلام.

على الرغم من التحديات الصحية التي يواجهها، كان سكوت مشاركًا نشطًا في موكب يوم الافتتاح للريدز لأكثر من 50 عامًا. حضر عرضه الأول في عام 1968، وكثيرًا ما أشار إليه باعتباره اليوم المفضل له في العام. في العقد الماضي، عمل سكوت كمتحدث رسمي باسم موكب يوم افتتاح سوق فيندلاي، حيث قاد المؤتمر الصحفي السنوي للإعلان عن المارشال الكبير وتسليط الضوء على العرض القادم. هذا العام، قررت لجنة عرض سوق فيندلاي تكريم سكوت من خلال تسميته المشير الأكبر والسماح له بقيادة العرض من سوق فيندلاي إلى الملعب.

وعلى الرغم من أنه لم يتمكن من حضور الإعلان، إلا أن زوجة سكوت، دونا هارتمان، وأحد أبنائه، كيسي بولاند، كانا حاضرين لقبول التكريم نيابة عنه. لقد تم إهدائهم قمصان فريق ريدز مطبوع عليها عبارة "Grand Marshal 2024" على الظهر، مما يرمز إلى دور سكوت المهم في تقليد سينسيناتي المحبوب.