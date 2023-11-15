تجربة موسيقية مستدامة: The Green Rider

ارتبطت صناعة الموسيقى منذ فترة طويلة بالطلبات الباهظة والإهدار المفرط. ومع ذلك، فإن مكان The O2 في لندن يتحدى هذا التصور من خلال تقديمه لـ "Green Rider". تعمل هذه الوثيقة كدليل للمروجين وفرق الفنانين، حيث تقدم توصيات حول كيفية إنشاء حفلات موسيقية صديقة للمناخ.

يركز Green Rider على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، واتخاذ خيارات مستدامة للمعدات والمواد، وتقليل استهلاك النفايات والطاقة، ومراقبة البصمة الكربونية للأحداث. ويتضمن أيضًا ملحقًا يتضمن الموارد المفيدة والموردين المحليين لدعم هذه المبادرات الصديقة للبيئة.

تعد هذه المبادرة جزءًا من التزام O2 المستمر بالاستدامة. في وقت سابق من هذا العام، أعلن المكان عن خطط للدخول في شراكة مع شركة Cur8 المتخصصة في إزالة الكربون وشركة الاستشارات A Greener Future لتجربة تكنولوجيا إزالة الكربون في حفلات 1975 المقرر عقدها في فبراير. يهدف هذا التعاون إلى استكشاف طرق جديدة لتعويض التأثير الكربوني للأحداث الموسيقية الحية.

من خلال دمج الممارسات المستدامة في تخطيط وتنفيذ الحفلات الموسيقية، يقدم The Green Rider منظورًا جديدًا حول التأثير البيئي لصناعة الموسيقى. وهو يشجع الفنانين والمروجين والأماكن على النظر في كيفية المساهمة في مستقبل أكثر استدامة، ليس فقط من خلال الحد من الانبعاثات ولكن أيضًا من خلال دعم الشركات المحلية التي تعطي الأولوية للممارسات الصديقة للبيئة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الراكب الأخضر؟

ج: The Green Rider هي وثيقة أنشأتها منظمة The O2 في لندن لمساعدة الفنانين والمروجين على تنظيم حفلات موسيقية صديقة للمناخ.

س: ما الذي يركز عليه الراكب الأخضر؟

ج: يقدم The Green Rider توصيات للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، واتخاذ خيارات مستدامة للمعدات والمواد، وتقليل استهلاك النفايات والطاقة، ومراقبة البصمة الكربونية للأحداث.

س: ما هي المبادرات الأخرى التي اتخذتها منظمة O2 من أجل الاستدامة؟

ج: عقدت شركة O2 شراكة مع شركة Cur8 المتخصصة في إزالة الكربون وشركة A Greener Future الاستشارية لتجربة تقنية إزالة الكربون في حفلات عام 1975، بهدف تعويض تأثير الكربون الناتج عن أحداث الموسيقى الحية.

س: كيف يساهم الراكب الأخضر في تحقيق مستقبل أكثر استدامة؟

ج: من خلال دمج الممارسات المستدامة في تخطيط الحفلات الموسيقية وتنفيذها، يحث Green Rider الفنانين والمروجين والأماكن على إعطاء الأولوية للخيارات الصديقة للبيئة ودعم الشركات المحلية الملتزمة بالممارسات المستدامة.