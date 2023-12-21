Logitech Astro A50 X Lightspeed: سماعة رأس متميزة مع تحديات الإعداد

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يتم تسويق سماعة الرأس Logitech Astro A50 X Lightspeed باعتبارها سماعة الألعاب المتكاملة المتكاملة لأولئك الذين يمتلكون وحدات تحكم متعددة وأجهزة كمبيوتر مخصصة للألعاب. ومع ذلك، في حين أن سماعة الرأس نفسها ذات جودة عالية وتوفر تجربة ألعاب متميزة، فإن عملية الإعداد والكابلات الإضافية المطلوبة يمكن أن تكون صعبة للغاية. في هذه المقالة، سنستكشف إيجابيات وسلبيات سماعة الرأس Astro A50 X Lightspeed وما إذا كانت تستحق سعر 380 دولارًا.

تحديات الإعداد

على عكس ما يقترحه العرض الأولي، فإن توصيل Astro A50 X بجميع أجهزتك ليس سهلاً مثل التوصيل والتشغيل. تتطلب منك سماعة الرأس توصيل كل وحدة تحكم بالمحطة الأساسية باستخدام كبلات HDMI وUSB-C منفصلة. هذا يعني أنه إذا كان لديك العديد من وحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب، فستحتاج إلى التعامل مع مجموعة متشابكة من الكابلات خلف خزانة التلفزيون. بالإضافة إلى ذلك، يعد ضبط إعدادات الصوت والصوت على كل من Xbox وPlayStation ضروريًا لتحسين جودة الصوت.

تجربة الألعاب

بمجرد الانتهاء من عملية الإعداد، يعد استخدام Astro A50 X تجربة سلسة نسبيًا. توفر سماعة الرأس عرض نطاق ترددي يبلغ 40 جيجابت في الثانية وتوفر ألعابًا خالية من التأخر من وحدة التحكم إلى التلفزيون. يمكن الوصول بسهولة إلى عناصر التحكم، بما في ذلك عناصر التحكم في الطاقة ومستوى الصوت والميكروفون، على سماعات الرأس نفسها. ومن الجدير بالذكر أن Astro A50 X يعمل أيضًا مع Nintendo Switch، على الرغم من أنه يفتقر إلى منفذ مخصص له في المحطة الأساسية.

القيود والاعتبارات

أحد قيود Astro A50 X هو أن تشغيل جهازين في وقت واحد يمكن أن يتسبب في انقطاع الصوت. على سبيل المثال، إذا قمت بالتبديل من جهاز PS5 الخاص بك إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فسيتم قطع الصوت على جهاز PlayStation الخاص بك. للتغلب على ذلك، يمكنك توصيل سماعة الرأس بجهاز الكمبيوتر الخاص بك عبر البلوتوث، ولكن هذا الحل قد لا يكون مثاليًا للجميع. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تبحث عن إعداد سماعة رأس متكامل حقًا، فمن غير الممكن توصيل جميع وحدات التحكم الثلاثة وجهاز الكمبيوتر بنفس المحطة الأساسية.

المحصلة

في حين توفر سماعة الرأس Logitech Astro A50 X Lightspeed تجربة ألعاب متميزة وصوت عالي الجودة، فإن عملية الإعداد والكابلات الإضافية يمكن أن تكون مرهقة. بالنسبة للاعبين المتحمسين الذين لديهم وحدات تحكم وأجهزة كمبيوتر متعددة للألعاب، فإن راحة وجود سماعة رأس واحدة قد تفوق تحديات الإعداد. ومع ذلك، بالنسبة للعديد من اللاعبين، قد لا يكون السعر 380 دولارًا مبررًا بسبب متاعب التعامل مع اتصالات وكابلات متعددة. في النهاية، قرار الاستثمار في Astro A50 X سيعتمد على التفضيلات الفردية ومتطلبات إعداد الألعاب.