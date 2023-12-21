Logitech Astro A50 X Lightspeed: سماعة رأس متميزة مع بعض العيوب

تتميز سماعة الرأس Logitech Astro A50 X Lightspeed بمجموعة ميزات رائعة، مما يعد بالتوافق السلس عبر أجهزة الألعاب المتعددة. ومع ذلك، بعد الفحص الدقيق، هناك بعض التحذيرات المهمة التي قد تجعل المشترين المحتملين يفكرون مرتين.

في حين أن سماعة الرأس نفسها ذات جودة عالية ومريحة بلا شك، إلا أن المحطة الأساسية الإضافية هي التي تطرح بعض التحديات. تم تصميم A50 X لتوصيل جميع وحدات التحكم في الألعاب الخاصة بك بنفس الميكروفون، مما يجعلها مناسبة لأولئك الذين لديهم وحدات تحكم متعددة على مقربة. ومع ذلك، يتطلب الإعداد العديد من الكابلات والتوصيلات، والتي يمكن أن تكون مرهقة وفوضوية.

للاستفادة الكاملة من A50 X، ستحتاج إلى توصيل كل وحدة تحكم بالمحطة الأساسية بشكل فردي باستخدام كابلات HDMI وUSB-C. وهذا يعني أنه إذا كان لديك أصدقاء أو عائلة أو زملاء في الغرفة يريدون أيضًا استخدام الكمبيوتر المتصل أثناء اللعب على وحدة التحكم الخاصة بك، فقد تواجه بعض القيود.

بالإضافة إلى ذلك، عملية التثبيت ليست واضحة بشكل خاص. توفر Logitech أدلة تعليمات فيديو، ولكنك ستظل بحاجة إلى ضبط إعدادات الصوت والصوت يدويًا على كل من Xbox وPlayStation لتحسين أداء سماعة الرأس. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى انخفاض جودة الصوت.

بمجرد اكتمال الإعداد الأولي، يصبح استخدام A50 X سلسًا نسبيًا. توفر سماعة الرأس تجربة لعب خالية من التأخير، كما أن عناصر التحكم بديهية وسريعة الاستجابة. ومن الجدير بالذكر أن A50 X متوافق مع Nintendo Switch، على الرغم من أنه يفتقر إلى منفذ مخصص له في المحطة الأساسية.

أحد العوائق الملحوظة هو أن تشغيل جهازين في وقت واحد يمكن أن يتسبب في انقطاع الصوت. على سبيل المثال، إذا قمت بالتبديل من جهاز PS5 الخاص بك إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فسيتم قطع صوت PlayStation، حتى إذا كان الكمبيوتر يستخدم شاشة منفصلة. للتغلب على هذه المشكلة، يمكنك توصيل سماعة الرأس بجهاز الكمبيوتر الخاص بك عبر البلوتوث، على الرغم من أن هذا الحل قد لا يكون مثاليًا للجميع.

في الختام، في حين توفر سماعة الرأس Logitech Astro A50 X Lightspeed جودة صوت رائعة وتعدد الاستخدامات، فإن المحطة الأساسية الإضافية والإعداد المعقد قد يردع بعض المشترين المحتملين. نظرًا لسعره الباهظ، فمن الضروري التفكير بعناية في إعداد الألعاب واحتياجاتك المحددة قبل إجراء عملية الشراء.