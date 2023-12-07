ردود فعل متباينة على فواتير الطاقة الجديدة في ميشيغان

كانت مدينة ترافيرس مليئة بردود فعل متباينة بعد إقرار مشروعي قانون الطاقة مؤخرًا اللذين يمنحان سلطة الدولة على الحكومات المحلية في اختيار مشاريع الطاقة النظيفة ويتطلبان من شركات المرافق تحقيق طاقة متجددة بنسبة 100٪ بحلول عام 2040. ومع ذلك، هناك آراء متباينة حول الآثار المترتبة على مشاريع القوانين هذه.

أعربت راشيل جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة Cherryland Electric Cooperative، عن قلقها بشأن السرعة التي تم بها تمرير مشاريع القوانين، مشيرة إلى أنه يجب إجراء مزيد من المناقشة لفهم تأثيرها بشكل كامل. وشدد جونسون على أهمية الموازنة بين التأثير البيئي والموثوقية والقدرة على تحمل التكاليف في سياسة الطاقة. وبينما تركز مشاريع القوانين على تخفيف الأثر البيئي، يشعر جونسون بالقلق بشأن العواقب المحتملة على موثوقية الكهرباء والقدرة على تحمل تكاليفها.

يتضمن تفويض الطاقة النظيفة أهدافًا لشركات المرافق لإنتاج نسبة معينة من طاقتها من مصادر متجددة. وتدعم آشلي رودزينسكي، مديرة برنامج المناخ والبيئة في مركز الأعمال الأرضية للمجتمعات المرنة، هذه الأهداف ولكنها تعتقد أن التركيز يجب أن يكون على مصادر الطاقة النظيفة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

من ناحية أخرى، أعرب مفوض المقاطعة وصاحب العمل روب هنتشيل عن عدم رضاه عن مشاريع القوانين الجديدة، معتبراً أنها ستثقل كاهل المجتمعات المحلية والأسر بتكاليف متزايدة. وأثار مخاوف بشأن احتمال فرض البنية التحتية للطاقة المتجددة على المجتمعات دون مدخلات أو سلطة محلية.

في حين أن هناك مخاوف بشأن تكلفة الولايات، يعتقد علماء البيئة أن هذه التغييرات ستفيد في نهاية المطاف اقتصاد شمال ميشيغان من خلال حماية مواردها الطبيعية. وشدد رودزينسكي على ضرورة الاستثمار في الطاقة المتجددة والابتعاد عن الوقود الأحفوري من أجل الاقتصاد الريفي في المنطقة والمستقبل المستدام.

مع دخول مشاريع القوانين حيز التنفيذ، يبقى أن نرى كيف ستؤثر على مشهد الطاقة في ميشيغان وما إذا كانت ستحقق التوازن المطلوب بين الإشراف البيئي والموثوقية والقدرة على تحمل التكاليف.