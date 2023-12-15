وزير محلي متهم بالسرقة ينفي التهم الموجهة إليه

دفعت الوزيرة المحلية ومساعدة الصحة المنزلية السابقة، ألفا هاريس، ببراءتها يوم الاثنين من اتهامات بسرقة 60,000 ألف دولار من موكلها البالغ من العمر 90 عامًا. حدث الاختلاس المزعوم على مدى عدة أشهر، حيث قامت هاريس بكتابة الشيكات لنفسها.

وفقًا لوثائق المحكمة، تلقت هاريس دفعة أولى بقيمة 16,000 دولار لمنزلها الحالي من العميلة المسنة، هيلدا ماكليود. والمثير للدهشة أن McLeod مُدرج باعتباره مالكًا مشاركًا للعقار، على الرغم من أنه لم تطأه قدمه مطلقًا. ويشير المحامون المشاركون في القضية إلى أن ماكليود ربما لم يكن على علم بالطبيعة الحقيقية للمعاملات المالية.

تم توجيه الاتهام إلى هاريس في البداية في يونيو وتم توجيه الاتهام إليه رسميًا الشهر الماضي. تشمل التهم الموجهة ضد هاريس السرقة الكبرى والاحتيال على الرهن العقاري السكني وسرقة الهوية.

أثارت هذه الحالة مخاوف بشأن ضعف الأفراد المسنين الذين يعتمدون على الآخرين في رعايتهم وإدارتهم المالية. تسلط تصرفات هاريس المزعومة الضوء على أهمية الرقابة اليقظة وحماية كبار السن. من الأهمية بمكان أن يكون أفراد الأسرة والأصدقاء ومقدمو الرعاية استباقيين في مراقبة الأنشطة المالية والتأكد من عدم استغلال الأفراد الضعفاء.

ومع تقدم هذه القضية، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تتكشف الأدلة وكيف يتقدم النظام القانوني. التهم الموجهة إلى هاريس خطيرة، وإذا ثبتت إدانتها، فقد تؤدي إلى عواقب وخيمة عليها. وفي غضون ذلك، من الأهمية بمكان أن يواصل المجتمع الدعوة لحماية كبار السن ومحاسبة أولئك الذين يستغلون ضعفهم.