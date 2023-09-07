اكتشاف جديد للأجسام المضادة يقدم الأمل لعلاج التهاب الشبكية الصباغي

حقق فريق من العلماء من جامعة كاليفورنيا، إيرفاين، تقدما كبيرا في البحث عن علاج لالتهاب الشبكية الصباغي (RP)، وهي حالة تسبب فقدان البصر. اكتشف الباحثون جسمًا مضادًا خاصًا قد يحمل مفتاح علاج مرض العين الوراثي هذا.

RP هي مجموعة من أمراض العين الموروثة التي تؤثر على شبكية العين في الجزء الخلفي من العين. وينتج عن موت الخلايا التي تكتشف الإشارات الضوئية، والمعروفة باسم الخلايا المستقبلة للضوء. في الوقت الحالي، لا يوجد علاج معروف لمرض RP، وخيارات العلاج محدودة. يعتمد تطوير علاجات جديدة لمرض RP على علاجات الخلايا والجينات.

وركزت الدراسة التي أجراها الباحثون في جامعة كاليفورنيا في إيرفاين على جزيء محدد يسمى رودوبسين، وهو جزيء رئيسي يستشعر الضوء في شبكية العين البشرية. الطفرات في جين رودوبسين هي السبب الرئيسي لنوع معين من RP يسمى رودوبسين المرتبط بالجسمية السائدة RP (adRP).

استخدم الباحثون نوعًا خاصًا من الأجسام المضادة، يُعرف باسم الجسم النانوي، المشتق من اللاما، للتحقيق في آلية رودوبسين. يمكن لهذه الأجسام النانوية إيقاف عملية التنشيط الضوئي للرودوبسين، مما يسمح بإجراء تحقيقات عالية الدقة. اكتشف العلماء أن هذه الأجسام النانوية تستهدف موقعًا غير متوقع في جزيء رودوبسين، بالقرب من مكان ارتباط الريتينالدهيد. يفتح هذا الاكتشاف إمكانية استخدام الأجسام النانوية كعلاجات لمرض RP.

ويأمل الفريق في تحسين قدرة الأجسام النانوية على التعرف على الرودوبسين من الأنواع الأخرى وحل الحالات الوسيطة الرئيسية للرودوبسين. كما يخططون أيضًا لتقييم سلامة وفعالية استخدام الأجسام النانوية في العلاج الجيني لمرض RP.

يوفر هذا الاكتشاف الجديد للأجسام المضادة الأمل في تطوير علاج مستهدف لمرض RP، والذي يمكن أن يحسن بشكل كبير حياة المصابين بمرض العين المنهك هذا.

مصادر:

– جامعة كاليفورنيا، إرفاين: “أمل جديد لعلاج التهاب الشبكية الصباغي”

- اتصالات الطبيعة: "الأساس الهيكلي للتعديل الخيفي للرودوبسين عن طريق ربط الجسم النانوي بمجاله خارج الخلية"