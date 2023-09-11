باناسونيك تطلق كاميرا جديدة من سلسلة G مع المرحلة الهجينة AF

من المقرر أن تكشف باناسونيك عن كاميرا جديدة غدًا، الثلاثاء 12 سبتمبر، في حدث يتم بثه مباشرة في الساعة 10:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 15:00 بتوقيت جرينتش. يشير شعار الكاميرا الجديدة، "المرحلة الجديدة"، إلى أنها ستحتوي على نظام التركيز التلقائي (AF) لاكتشاف الطور الهجين من باناسونيك، والذي تم تقديمه مسبقًا في كاميرات السلسلة S كاملة الإطار. هذا الإعلان متوقع للغاية لأنه سيكون أول كاميرا من سلسلة G من باناسونيك تتضمن تقنية التركيز البؤري التلقائي المتقدمة هذه.

من المحتمل أن تكون الإشارة إلى مرحلة جديدة إشارة إلى نظام التركيز البؤري التلقائي لاكتشاف الطور الهجين، والذي تلقى مراجعات إيجابية لقدرات التركيز المحسنة. تم تقديم هذه التقنية لأول مرة في كاميرات Panasonic S5 II وS5 IIX، ويبدو الآن أنها ستظهر لأول مرة في تشكيلة كاميرات السلسلة G.

يعرض الفيديو التشويقي للكاميرا القادمة بشكل بارز شعار "G" عملاق، مما يشير إلى أن هذه ستكون بالفعل كاميرا Micro Four Thirds (MFT). يؤكد الرسم التوضيحي لتركيب MFT هذه التكهنات.

ومن الجدير بالذكر أن باناسونيك لم تصدر هيكل MFT جديدًا منذ Panasonic Lumix GH6، الذي تم إطلاقه مرة أخرى في فبراير 2022. ويفتقر GH6 إلى اكتشاف الطور AF، لذا فإن إدراج هذه الميزة في الكاميرا القادمة يعد تطورًا مثيرًا.

انتشرت شائعات في الصناعة حول كاميرا جديدة من سلسلة G مع التركيز البؤري التلقائي الهجين، ويبدو أن باناسونيك ستحقق هذه التوقعات. وبينما ننتظر الإعلان الرسمي، تكثر التكهنات حول الميزات والتحسينات المحتملة التي ستجلبها هذه الكاميرا إلى السوق. ترقبوا المزيد من التفاصيل بينما نبث الحدث على الهواء مباشرة ونقدم أفكارنا وتعليقاتنا حول كاميرا G-series الجديدة من باناسونيك.

مصادر:

- موقع YouTube

- انستغرام

- فيس بوك

- الشائعات الأخيرة من المطلعين على الصناعة.