حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

الأخبار

نقدم لكم iPhone 15 الجديد: الميزات المحسنة وأداة الجزيرة الديناميكية

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 12، 2023
نقدم لكم iPhone 15 الجديد: الميزات المحسنة وأداة الجزيرة الديناميكية

كشفت شركة Apple النقاب عن أحدث هواتف iPhone للمبتدئين، وهو iPhone 15s، الذي يعرض ميزات وتحسينات جديدة ومثيرة. أحد التغييرات الملحوظة هو تقديم أداة “Dynamic Island”، التي كانت متاحة سابقًا فقط على iPhone 14 Pro. تعمل هذه الميزة الموسعة كمركز للتنبيهات والإشعارات وعناصر التحكم الأخرى، لتحل محل التصميم التقليدي.

فيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي والفيديو، يتميز iPhone 15s بميزة تثبيت الصورة المحدثة، وتحسين 2x، وصور شخصية محسنة بألوان أكثر ثراءً وأداء محسن في الإضاءة المنخفضة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر وضعًا سينمائيًا بدقة 4K، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط مقاطع فيديو مذهلة بمؤثرات ذات جودة احترافية.

يعمل جهاز iPhone 15s بمعالج A16 bionic، وهو نفس الشريحة الموجودة في iPhone 14 Pro. يأتي هذا المعالج مزودًا بمحرك عصبي، مما يمكنه من التعامل مع المهام الأكثر تعقيدًا، بما في ذلك نسخ البريد الصوتي المباشر مباشرة على الجهاز نفسه.

ميزة أخرى جديرة بالملاحظة في iPhone 15 هي تضمين شريحة Ultra-Wideband. يتيح ذلك للجهاز الاتصال بسلاسة مع الأجهزة القريبة الأخرى، مما يعزز الإمكانات مثل تحديد موقع الأصدقاء في الإعدادات المزدحمة أو تشغيل ميزات معينة في iOS 17.

يتوفر iPhone 15 بخمسة ألوان نابضة بالحياة: الأبيض والأسود والوردي والأخضر والأصفر. يمكن للعملاء الاختيار بين حجمين: شاشة مقاس 6.1 بوصة لجهاز iPhone 15 القياسي وشاشة أكبر مقاس 6.7 بوصة لجهاز iPhone 15 Plus.

مع هذه التحديثات والتحسينات المثيرة، يضع iPhone 15 معيارًا جديدًا للهواتف الذكية ذات المستوى المبتدئ، حيث يقدم ميزات متقدمة كانت مخصصة سابقًا للطرز المتطورة. سواء أكان الأمر يتعلق بأداة Dynamic Island، أو إمكانات الكاميرا المحسنة، أو الأداء القوي، تواصل Apple الابتكار ودفع حدود ما هو ممكن في تكنولوجيا الهاتف المحمول.

مصادر:
- تفاحة.

By مامفو بريشيا

منشور له صلة

الأخبار

فهم مؤشر السهم على جهاز iPhone الخاص بك: ماذا يعني؟

سبتمبر 16، 2023 مامفو بريشيا
الأخبار

تحتفل شركة Undertale Merch الجديدة بالذكرى الثامنة لتأسيسها

سبتمبر 16، 2023 فيكي ستافروبولو
الأخبار

Honor's Magic V2: تغيير قواعد اللعبة في التصميم القابل للطي

سبتمبر 16، 2023 روبرت أندرو

فاتك

تكنولوجيا

فطائر التفاح محلية الصنع سيتم بيعها في مهرجان التفاح

سبتمبر 16، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
تكنولوجيا

التكنولوجيا: Apple تعزز خط إنتاجها بترقيات مثيرة

سبتمبر 16، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

أطلقت شركة SpaceX بنجاح 22 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink من كيب كانافيرال

سبتمبر 16، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
تكنولوجيا

Thunderbolt 5 قادم في عام 2024: تغيير محتمل لقواعد اللعبة لشركة Apple

سبتمبر 16، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات