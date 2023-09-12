نقدم لكم iPhone 15 الجديد: الميزات المحسنة وأداة الجزيرة الديناميكية

كشفت شركة Apple النقاب عن أحدث هواتف iPhone للمبتدئين، وهو iPhone 15s، الذي يعرض ميزات وتحسينات جديدة ومثيرة. أحد التغييرات الملحوظة هو تقديم أداة “Dynamic Island”، التي كانت متاحة سابقًا فقط على iPhone 14 Pro. تعمل هذه الميزة الموسعة كمركز للتنبيهات والإشعارات وعناصر التحكم الأخرى، لتحل محل التصميم التقليدي.

فيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي والفيديو، يتميز iPhone 15s بميزة تثبيت الصورة المحدثة، وتحسين 2x، وصور شخصية محسنة بألوان أكثر ثراءً وأداء محسن في الإضاءة المنخفضة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر وضعًا سينمائيًا بدقة 4K، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط مقاطع فيديو مذهلة بمؤثرات ذات جودة احترافية.

يعمل جهاز iPhone 15s بمعالج A16 bionic، وهو نفس الشريحة الموجودة في iPhone 14 Pro. يأتي هذا المعالج مزودًا بمحرك عصبي، مما يمكنه من التعامل مع المهام الأكثر تعقيدًا، بما في ذلك نسخ البريد الصوتي المباشر مباشرة على الجهاز نفسه.

ميزة أخرى جديرة بالملاحظة في iPhone 15 هي تضمين شريحة Ultra-Wideband. يتيح ذلك للجهاز الاتصال بسلاسة مع الأجهزة القريبة الأخرى، مما يعزز الإمكانات مثل تحديد موقع الأصدقاء في الإعدادات المزدحمة أو تشغيل ميزات معينة في iOS 17.

يتوفر iPhone 15 بخمسة ألوان نابضة بالحياة: الأبيض والأسود والوردي والأخضر والأصفر. يمكن للعملاء الاختيار بين حجمين: شاشة مقاس 6.1 بوصة لجهاز iPhone 15 القياسي وشاشة أكبر مقاس 6.7 بوصة لجهاز iPhone 15 Plus.

مع هذه التحديثات والتحسينات المثيرة، يضع iPhone 15 معيارًا جديدًا للهواتف الذكية ذات المستوى المبتدئ، حيث يقدم ميزات متقدمة كانت مخصصة سابقًا للطرز المتطورة. سواء أكان الأمر يتعلق بأداة Dynamic Island، أو إمكانات الكاميرا المحسنة، أو الأداء القوي، تواصل Apple الابتكار ودفع حدود ما هو ممكن في تكنولوجيا الهاتف المحمول.

مصادر:

- تفاحة.