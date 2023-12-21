المركبة الفضائية SpaceX Dragon Cargo تلتحم بنجاح بمحطة الفضاء الدولية

أكملت مركبة الشحن الفضائية SpaceX Dragon التابعة لناسا الالتحام الناجح بمحطة الفضاء الدولية (ISS) اليوم. أكملت المركبة الفضائية، المجهزة بأحدث أجهزة الدفع، نهجًا بطيئًا ومنهجيًا تجاه المنفذ الأمامي لمحطة الفضاء الدولية، مسترشدة بوحدات التحكم الأرضية في المقر الرئيسي لشركة SpaceX في هوثورن، كاليفورنيا.

تم بث تغطية حية لمغادرة مركبة الشحن الفضائية Dragon من محطة الفضاء الدولية على تلفزيون NASA، والموقع الرسمي للوكالة، وتطبيق NASA. تم إلغاء الإرساء من المنفذ الأمامي لوحدة Harmony في الساعة 5:05 مساءً. بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وبعد ذلك قامت المركبة الفضائية بتنشيط دوافعها للانتقال لمسافة آمنة بعيدًا عن المحطة.

مع اكتمال مهمتها في محطة الفضاء الدولية، أصبحت المركبة الفضائية Dragon جاهزة الآن للعودة إلى الغلاف الجوي للأرض. ومن المقرر أن يتم الهبوط بمساعدة المظلة قبالة ساحل فلوريدا يوم الجمعة 22 ديسمبر. وعلى الرغم من أن حدث الهبوط لن يتم بثه، إلا أنه يمكن للأفراد المهتمين العثور على التحديثات والمعلومات على مدونة محطة الفضاء التابعة لناسا.

لمشاهدة عملية فك إرساء مركبة الشحن الفضائية Dragon بالإضافة إلى أنشطة المحطة الفضائية الأخرى، يمكن للمشاهدين الوصول إلى خدمة البث المباشر NASA+ من خلال موقع NASA الإلكتروني أو تطبيق NASA. يمكن أيضًا مشاهدة تغطية الإرساء مباشرة على تلفزيون ناسا ويوتيوب والموقع الرسمي للوكالة. لمزيد من التحديثات والأفكار حول المحطة الفضائية، يمكن للأفراد متابعة مدونة المحطة الفضائية @space_station و@ISS_Research على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى حسابات ISS Facebook وISS Instagram.

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