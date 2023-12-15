SpaceX تطلق أقمار Starlink الصناعية بقدرات الاتصال المباشر بالخلية

من المقرر أن تطلق شركة SpaceX مجموعة أخرى من أقمار Starlink الصناعية، ولكن هذه المرة بميزة فريدة: إمكانيات الاتصال المباشر بالخلية. سيحمل صاروخ Falcon 9 إجمالي 21 قمرًا صناعيًا، بما في ذلك ستة أقمار صناعية يمكنها توفير وصول عالمي سلس إلى الرسائل النصية والمكالمات والتصفح على الهواتف المحمولة. يُنظر إلى هذا التقدم على أنه تغيير لقواعد اللعبة يمكنه القضاء على المناطق الميتة وضمان الاتصال حتى في المناطق النائية من العالم.

وأعلن إيلون ماسك، مؤسس شركة SpaceX، عن هذا الوعد خلال حدث أقيم في أغسطس 2022. ووصفه بأنه تطور مهم من شأنه أن يسمح للهواتف بالعمل حتى في المواقف التي يتم فيها خلع أبراج الهواتف المحمولة بسبب الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير أو الزلازل.

وفقًا لرسالة بريد إلكتروني مرسلة إلى قسم ترخيص الأقمار الصناعية بوزارة الاتصالات الفيدرالية، تخطط SpaceX لإطلاق ما يقرب من 840 قمرًا صناعيًا قادرًا على الاتصال المباشر بالخلية خلال الأشهر الستة المقبلة، مع المزيد من عمليات الإطلاق اللاحقة. تهدف الشركة إلى تقديم خدمة تجارية بحلول عام 2024، وقد طلبت السلطة لإطلاق جميع الأقمار الصناعية البالغ عددها 7,500 قمرًا صناعيًا في تطبيق التعديل المباشر للخلية.

في الولايات المتحدة، ستستخدم خدمة Starlink طيف PCS متوسط ​​النطاق من T-Mobile، مما يضمن إمكانية رؤية الأقمار الصناعية من جميع أنحاء البلاد. دخلت الخدمة أيضًا في شراكة مع شركات في أستراليا وكندا واليابان ونيوزيلندا وسويسرا.

في البداية، كانت الخطة هي استخدام أقمار Starlink V2 الصناعية للخدمة، ولكن نظرًا لحجمها، سيتم استخدام أقمار Starlink V2 Mini الأصغر حجمًا كحل مؤقت. سيتم إطلاق الأقمار الصناعية المباشرة إلى الخلية، إلى جانب Starlink V2 Minis العادية، على صاروخ Falcon 9، وسيتم هبوط معزز المرحلة الأولى على متن الطائرة بدون طيار في المحيط الهادئ.

ومع هذا الإطلاق الأخير، تمضي SpaceX قدمًا في مهمتها المتمثلة في توفير الاتصال العالمي وإحداث ثورة في الطريقة التي نبقى بها على اتصال بأجهزتنا المحمولة.