تطلق SpaceX مهمة Starlink 7-9 باستخدام الأقمار الصناعية المباشرة للخلية

تستعد شركة SpaceX لإطلاق صاروخ Falcon 9 من كاليفورنيا في محاولة للتعافي من سلسلة عمليات الإطلاق الملغاة في وقت سابق من الأسبوع. وستشهد مهمة Starlink 7-9 نشر 21 قمرًا صناعيًا في مدار أرضي منخفض، وهي مهمة روتينية للشركة. ومع ذلك، فإن ما يميز هذه المهمة هو تضمين أول ستة أقمار صناعية لـ Starlink تتمتع بقدرات الاتصال المباشر بالخلية. وستمكن هذه الميزة الجديدة مشغلي شبكات الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم من توفير وصول عالمي سلس إلى الرسائل النصية والمكالمات والتصفح، حتى في المناطق النائية.

من المقرر إطلاق صاروخ Falcon 9 في الساعة 9:19 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ، مع توفر تغطية حية على Spaceflight Now قبل 30 دقيقة من الإقلاع.

خلال حدث أقيم في أغسطس 2022، كشف مؤسس SpaceX Elon Musk عن هذا الوعد المباشر بالخلية لشبكة Starlink. وادعى أنها ستقضي على المناطق الميتة حتى في المناطق النائية من العالم، ووصفها بأنها "تغير قواعد اللعبة بشكل هائل". وأكد ماسك أنه حتى في السيناريوهات القصوى مثل الكوارث الطبيعية، حيث يتم تدمير الأبراج الخلوية، ستظل الهواتف المتصلة بشبكة Starlink تعمل.

أبلغت شركة SpaceX خططها إلى قسم ترخيص الأقمار الصناعية التابع للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، موضحة نيتها إطلاق ما يقرب من 840 قمرًا صناعيًا قادرًا على الاتصال المباشر بالخلية خلال الأشهر الستة المقبلة. طلب جيمسون ديمبسي، مدير سياسة الأقمار الصناعية في SpaceX، أن تتضمن رخصة الإطلاق سلطة لجميع الأقمار الصناعية البالغ عددها 7,500 قمرًا صناعيًا في تطبيق التعديل المباشر للخلية.

بالإضافة إلى الشراكة مع T-Mobile في الولايات المتحدة، لدى SpaceX اتفاقيات تعاون مع شركات في أستراليا وكندا واليابان ونيوزيلندا وسويسرا. ستستخدم الخدمة في الولايات المتحدة طيف PCS الحالي من T-Mobile متوسط ​​النطاق لتوفير الاتصال في جميع أنحاء البلاد.

ستقوم مهمة Starlink 7-9 بنشر كل من الأقمار الصناعية المباشرة للخلية وStarlink V2 Minis العادية باستخدام صاروخ Falcon 9. سينفصل معزز المرحلة الأولى ويهبط على متن الطائرة بدون طيار، "Of Course I Still Love You"، الموجودة في المحيط الهادئ.

حتى وقت كتابة هذا التقرير، لا توجد معلومات متاحة بخصوص عدد المهام التي تم إجراؤها بواسطة واجهات الحمولة النافعة المثبتة للطيران والتي تضم أقمار Starlink الصناعية.