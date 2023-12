تطلق SpaceX مهمة Starlink 7-9 باستخدام الأقمار الصناعية المباشرة للخلية

من المقرر أن تطلق شركة SpaceX مهمتها Starlink 7-9 من قاعدة Vandenberg Space Force Base في كاليفورنيا. وستشمل هذه المهمة مجموعة مكونة من 21 قمرًا صناعيًا تتجه إلى مدار أرضي منخفض، وهي مهمة روتينية للشركة. ومع ذلك، فإن ما يميز هذه المهمة هو تضمين أول ستة أقمار صناعية لـ Starlink تتمتع بقدرات الاتصال المباشر بالخلية.

وفقًا لشركة SpaceX، ستسمح هذه الوظيفة الجديدة لمشغلي شبكات الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم بتوفير وصول عالمي سلس إلى الرسائل النصية والمكالمات والتصفح، حتى في المناطق النائية. وكان إيلون ماسك، مؤسس شركة سبيس إكس، قد وصف في وقت سابق هذه القدرة بأنها "تغيير هائل لقواعد اللعبة" من شأنه أن يزيل المناطق الميتة.

تخطط SpaceX لإطلاق ما يقرب من 840 قمرًا صناعيًا قادرًا على الاتصال المباشر بالخلية خلال الأشهر الستة المقبلة، مع التخطيط لعمليات إطلاق إضافية بعد ذلك. صرح جيمسون ديمبسي، مدير سياسة الأقمار الصناعية في SpaceX، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى قسم ترخيص الأقمار الصناعية في الاتصالات الفيدرالية أن عمليات الإطلاق هذه ضرورية لتقديم الخدمة التجارية في وقت لاحق من عام 2024.

في الولايات المتحدة، دخلت SpaceX في شراكة مع T-Mobile، وذلك باستخدام طيف PCS متوسط ​​النطاق الخاص بها للخدمة القادمة. ستضمن هذه الشراكة الاتصال في جميع أنحاء البلاد، طالما أن هناك رؤية واضحة للسماء. ستتصل هواتف المستخدمين بالأقمار الصناعية دون أن يدركوا أنها متصلة بالفضاء.

لن تكون الخدمة المباشرة إلى الخلية متاحة في الولايات المتحدة فحسب، بل دخلت SpaceX أيضًا في شراكة مع شركات في أستراليا وكندا واليابان ونيوزيلندا وسويسرا.

سيستخدم إطلاق مهمة Starlink 7-9 صاروخ Falcon 9 مع معزز جديد تمامًا للمرحلة الأولى. وبعد مرحلة الانفصال، سيهبط المعزز على متن الطائرة بدون طيار "Of Course I Still Love You" في المحيط الهادئ.

في حين أن العدد الدقيق للمهام التي يتم إجراؤها بواسطة واجهات الحمولة النافعة المثبتة للطيران غير معروف، إلا أنها ستضم أقمار Starlink الصناعية أثناء الإطلاق.

بشكل عام، تمثل هذه المهمة خطوة مهمة لشركة SpaceX، مما يجعلها أقرب إلى هدفها المتمثل في توفير الاتصال العالمي من خلال شبكة Starlink الخاصة بها.